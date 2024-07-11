Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı... Yeşilçam’ın efsanesi Ahu Tuğba yine ölümden döndü! Kırmızı ışıkta beklerken dehşeti yaşadı

Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Ahu Tuğba geçen nisan ayında Los Angeles'ta trafik kazası geçirmişti. Kaburgaları kırılan ve ameliyat olan Tuğba, 3 hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra mayıs ayında taburcu olmuştu.

Daha sonra evinde bir rahatsızlık geçiren Ahu Tuğba apar topar hastaneye kaldırılmış ve kısa adı KOAH olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

BİR KEZ DAHA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Magazinsortie'nin haberine göre; Ahu Tuğba bir kez daha ölümden döndü. Anjelik Calvin annesi Ahu Tuğba ile birlikte Miami'de aracıyla trafikte kırmızı ışıkta beklerken, bir başka sürücünün kural tanımadan hızla çarparak kaçtığı öğrenildi.

KIZIYLA BİRLİKTE DEHŞETİ YAŞADI

Yaşadığı dehşeti anlatan Ahu Tuğba, "Biz araçta kırmızı ışıkta beklerken, tanımadığımız başka bir aracın şoförü bize hızla çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle bulunduğumuz araba havalandı tekrar yerine oturdu." dedi.

Bulundukları yerde kameranın arızalı çıktığını dile getiren Ahu Tuğba, "Resmen kızımla ölümden döndük. Ben sabah evden çıkarken mutlaka Ayetel Kürsi'yi okurum. Bir de okumasak kazada öleceğiz demek ki" diye konuştu.