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Uzun tırnak trendi ayaklara sıçradı! Kadınlar bu kez el değil ayak tırnaklarını uzatıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.07.2019 15:54 | Son Güncelleme

Moda dünyası sıklıkla değişiyor ve bizi şaşırtmaya devam ediyor. Dikkat çekmek için sınırları zorlamaya devam eden moda dünyası bazen öyle tasarımlara imza atıyor ki insan 'daha ne olabilir ki?' diye düşünüyor. Sınırları zorlayacak bu moda akımında kadınlar bu kez, ayak tırnaklarına ayrı bir bakım gösteriyor.

Instagram'da LongToeNails etiketindeki paylaşımlar kadınların uzun ayak tırnaklarından oluşan görsellerle dolu.

Kesinlikle garip bir manzara ancak birçok kadın bu ara bu moda akımından hoşlanıyor. Yayınlanan fotoğraflara gelen yorumlar da oldukça dikkat çekici.

İşte daha çok olumsuz yorumlardan oluşan fotoğraflara gelen bazı görüşler:

'Sanırız yaz - kış sandaletle dolaşıyorsunuz. Başka bir açıklaması olamaz.'

'Acı veriyor olmalı, bu modaya karşıyım. Bu tırnaklar sanırım çarşafları da yırtıyordur.'

'Bunun moda olmaması için ne yapmamız lazım.'

'Kusacağım. Hayır!'

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Anahtar Kelimeler:
moda uzun ayak tırnak modası

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