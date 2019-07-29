Uzun tırnak trendi ayaklara sıçradı! Kadınlar bu kez el değil ayak tırnaklarını uzatıyor

Instagram'da LongToeNails etiketindeki paylaşımlar kadınların uzun ayak tırnaklarından oluşan görsellerle dolu.

Kesinlikle garip bir manzara ancak birçok kadın bu ara bu moda akımından hoşlanıyor. Yayınlanan fotoğraflara gelen yorumlar da oldukça dikkat çekici.

İşte daha çok olumsuz yorumlardan oluşan fotoğraflara gelen bazı görüşler:

'Sanırız yaz - kış sandaletle dolaşıyorsunuz. Başka bir açıklaması olamaz.'

'Acı veriyor olmalı, bu modaya karşıyım. Bu tırnaklar sanırım çarşafları da yırtıyordur.'

'Bunun moda olmaması için ne yapmamız lazım.'

'Kusacağım. Hayır!'

