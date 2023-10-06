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Vahşetin son adresi Antalya: Daha 15 yaşında! Güvenlik kamerasını izleyen patronu şok geçirdi, ilk işi çırağı kovup polisi aramak oldu

06.10.2023 16:11 | Son Güncelleme:
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M. A. henüz 15 yaşında; Antalya'da çırak olarak yeni başladığı kuaförde yaptıklarıyla dehşete düşürdü. Kuaförün sahibi Serdar Latif Mantıcı güvenlik kamerasını izlediğinde kendi ifadesiyle şok geçirdi ve ilk işi M. A.'nın işine son verip durumu polise bildirmek oldu. Mantıcı'ya şok geçirten görüntülerde M. A.'nın dakikalar boyunca sergilediği acımasızlık kan dondurdu.

Neden yaptığını bilen yok, 15 yaşındaki M. A., savunmasız bir canı bacaklarından tutup nefes bile almadan ardı sıra ağır darbeler indirdiği, yetinmeyip yere çarptığı anlar sorulunca söyleyecek söz bulamadı. Kedi zaman zaman M. A.'nın elinden kaçmayı başardı ancak M. A. kediyi tekrar tekrar yakalayıp zulmü devam ettirdi. O anları iş yeri sahibine bildiren ise, kuaföre yardıma gelen müşterinin oğlunun seslerden şüphelenip yukarı çıkması oldu.

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GÖZÜ DÖNMÜŞÇESİNE DARBETTİ

Olay, 4 Ekim Çarşamba akşamı Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi’ndeki bir erkek kuaföründe yaşandı. Yaklaşık 2 hafta önce Serdar Latif Mantıcı’ya ait kuaförde işe başlayan M.A. (15), işletmenin kedisini üst katta darp etmeye başladı. Bacaklarından tuttuğu kediyi defalarca tekmeleyen M.A., zaman zaman da yumruklar atıp hayvanı yere çarptı.

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SESLERİ DUYAN DİĞER GENÇ YUKARI ÇIKTI

Bu sırada kuaförde yardım için gelen bir başka genç, sesleri duyup yukarı çıktığında M.A.’nın kediyi tekmelediğini gördü. Genç adam durumu o sırada iş yerinde olmayan Mantıcı’ya bildirdi. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Mantıcı, gördükleri karşısında şoke oldu. İş yerine gelen Mantıcı, çırağın işine son verip durumu polise bildirdi.

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Dakikalarca darp gören kedi ise iç kanama şüphesiyle veterinere götürülüp 72 saatlik müşahede altına alındı.

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“GÜVENLİK KAMERASINI İZLEDİĞİMDE ŞOK GEÇİRDİM”

Olayın halen şokunda olan kuaför Serdar Latif Mantıcı, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Müşterimizin oğlu yardıma gelmişti. Seslerden şüphelenip yukarı çıkmış. O anda kediye çırağın yaptıklarını görünce beni aradı. Güvenlik kamerasını izlediğimde şok geçirdim. İş yerine geldiğimde kedi bitkin haldeydi. Tırnakları kan içindeydi, kafası şişmişti.

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"GÜN İÇİNDE DE KULAĞINI, KUYRUĞUNU ÇEKİŞTİRİYORDU"

Neden böyle bir şey yaptığına dair hiçbir şey söylemedi. Gün içinde de kedinin kulağını kuyruğunu çekiştiriyordu. Kedi de onu görünce kaçıyordu. Kedimin hiç zararı yoktu, saatlerce köşede yatar, sessiz ve sakindi. İşine hemen son verdim, mesleki eğitim merkezine kaydını yapmıştım, çıkışını yaptırdım.”

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan çırağın kediyi darp anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kediyi bacaklarından tutan M.A.’nın defalarca tekmeleyip yumrukladığı, zaman zaman da yere vurduğu görüldü.

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Kedinin zaman zaman M.A.’nın elinden kaçtığı, ancak tekrar yakalanmasıyla darbın devam ettiği gözlenirken, bir süre sonra da iş yerindeki başka bir gencin sesleri duyup gelmesi ve darp anlarına şahit olması da görüntülere yansıdı.

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(İHA)

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