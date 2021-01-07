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Vajina daraltma operasyonuyla güven kazanılıyor! Orgazma ulaşırken...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Kadınların çoğu, doğumdan sonra veya yaşlandıkça vajinalarının boyutu, yağlanması veya esnekliği ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadığını fark eder. Ancak diğerleri için cinsel işlev bozukluğu, vajinal atrofi, vajinal gevşeklik, ağrılı ilişki ve stres gibi sorunlar yaşam kalitelerini olumsuz etkileyebilir. Bu noktada kadınlar, vajina daraltma operasyonuna başvurabilir.

Bazen bir kadının yaşamı boyunca doğum ve yaşlanma süreci gibi faktörler vajina kaslarının gevşemesine neden olabilir. Birçok kadın için bu, kendileri ve çoğu zaman erkek partnerleri için cinsel hazzın bir dereceye kadar azalmasına neden olur. İyi haber şu ki, bu şekilde seçim yapan kadınlar için artık bir cevap var.

Vajina daraltma, doğumdan veya menopozdan sonra veya yaşa bağlı olarak kasın gevşeyebilen vajinayı sıkılaştırmak için kullanılan herhangi bir yöntemi ifade eder.

Vajina daraltma nispeten basit bir operasyondur. Lokal anestezi altında gerçekleşir. Çoğu zaman hastalar ameliyat günü evlerine bile gidebilirler. Dikişler eriyebildiği için geri alınmasına gerek yoktur.

ORGAZMA ULAŞMAK DAHA KOLAY

Vajina daraltma sonrası birçok kadın orgazma ulaşmayı daha kolay buluyor ve daha yoğun bir zevk yaşıyor. Bu genellikle erkek partnerleri için de geçerlidir ve sonuç olarak kadınlar samimi olma konusunda kendilerini daha güvende hissedebilirler.

VAJİNA DARALTMA OPERASYONUNDAN SONRA HASTA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Vajina daraltma operasyonundan sonra, vajina bölgesinin etrafında dışarıdan çok az miktarda görünen dikişlerler bulunuyor. Hastaya özel yıkama suları ve pansuman öneriliyor. Hijyene ve bunun uygulanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. İlk 10 gün hoyrat hareketlerden kaçınmakta fayda vardır. Yaklaşık 40 gün de ilişki yasağı önerilmektedir.

VAJİNA DARALTMA OPERASYONU GEÇİRENLER NORMAL DOĞUM YAPABİLİR Mİ?

Vajina daraltma operasyonu geçirenler de normal doğum yapabilir. Çünkü vajina daraltıldığı zaman, doğumdan önceki normal haline gelmiş oluyor. Onlardan bir farkı olmuyor. Ama zaten normal doğumda da biçimsiz, istenmeyen yerlere yırtılmasını önlemek amaçlı epizyo denilen kesilerin uygulanması gerekecektir. Bunlar yapılmadığı takdirde vahim ve kötü yırtıklar oluşabilir. Hastaya normal doğum sırasında, normal bir epizyo uygulanarak rahatlıkla normal doğum gerçekleştirilmesi sağlanır.

VAJİNA DARALTMA SONRASI YENİDEN GENİŞLEME OLUR MU?

Yeniden genişleme vajina daraltma operasyonu sonrasında kolay kolay mümkün değildir. Çünkü bu ameliyatta doku bollukları çıkarılır. Kaslar ayrıksa birleştirilir. Belki yıllar sonra aşırı kilo alıp vermeler nedeniyle ya da hormonal değişikliklerden sonra kısmen geri dönüş mümkün olabilir. Ancak tamamen eskiye dönüş mümkün olmayacaktır.

VAJİNA DARALTMA OPERASYONU NASIL YAPILIR?


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