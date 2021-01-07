Vajina daraltma operasyonuyla güven kazanılıyor! Orgazma ulaşırken...

Bazen bir kadının yaşamı boyunca doğum ve yaşlanma süreci gibi faktörler vajina kaslarının gevşemesine neden olabilir. Birçok kadın için bu, kendileri ve çoğu zaman erkek partnerleri için cinsel hazzın bir dereceye kadar azalmasına neden olur. İyi haber şu ki, bu şekilde seçim yapan kadınlar için artık bir cevap var.

Vajina daraltma, doğumdan veya menopozdan sonra veya yaşa bağlı olarak kasın gevşeyebilen vajinayı sıkılaştırmak için kullanılan herhangi bir yöntemi ifade eder.

Vajina daraltma nispeten basit bir operasyondur. Lokal anestezi altında gerçekleşir. Çoğu zaman hastalar ameliyat günü evlerine bile gidebilirler. Dikişler eriyebildiği için geri alınmasına gerek yoktur.

ORGAZMA ULAŞMAK DAHA KOLAY

Vajina daraltma sonrası birçok kadın orgazma ulaşmayı daha kolay buluyor ve daha yoğun bir zevk yaşıyor. Bu genellikle erkek partnerleri için de geçerlidir ve sonuç olarak kadınlar samimi olma konusunda kendilerini daha güvende hissedebilirler.

VAJİNA DARALTMA OPERASYONUNDAN SONRA HASTA NELERE DİKKAT ETMELİ?

Vajina daraltma operasyonundan sonra, vajina bölgesinin etrafında dışarıdan çok az miktarda görünen dikişlerler bulunuyor. Hastaya özel yıkama suları ve pansuman öneriliyor. Hijyene ve bunun uygulanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. İlk 10 gün hoyrat hareketlerden kaçınmakta fayda vardır. Yaklaşık 40 gün de ilişki yasağı önerilmektedir.