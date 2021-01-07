Vajina daraltma operasyonuyla güven kazanılıyor! Orgazma ulaşırken...

Bazen bir kadının yaşamı boyunca doğum ve yaşlanma süreci gibi faktörler vajina kaslarının gevşemesine neden olabilir. Birçok kadın için bu, kendileri ve çoğu zaman erkek partnerleri için cinsel hazzın bir dereceye kadar azalmasına neden olur. İyi haber şu ki, bu şekilde seçim yapan kadınlar için artık bir cevap var.
Vajina daraltma, doğumdan veya menopozdan sonra veya yaşa bağlı olarak kasın gevşeyebilen vajinayı sıkılaştırmak için kullanılan herhangi bir yöntemi ifade eder.
Vajina daraltma nispeten basit bir operasyondur. Lokal anestezi altında gerçekleşir. Çoğu zaman hastalar ameliyat günü evlerine bile gidebilirler. Dikişler eriyebildiği için geri alınmasına gerek yoktur.
Vajina daraltma sonrası birçok kadın orgazma ulaşmayı daha kolay buluyor ve daha yoğun bir zevk yaşıyor. Bu genellikle erkek partnerleri için de geçerlidir ve sonuç olarak kadınlar samimi olma konusunda kendilerini daha güvende hissedebilirler.
Vajina daraltma operasyonundan sonra, vajina bölgesinin etrafında dışarıdan çok az miktarda görünen dikişlerler bulunuyor. Hastaya özel yıkama suları ve pansuman öneriliyor. Hijyene ve bunun uygulanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. İlk 10 gün hoyrat hareketlerden kaçınmakta fayda vardır. Yaklaşık 40 gün de ilişki yasağı önerilmektedir.
Vajina daraltma operasyonu geçirenler de normal doğum yapabilir. Çünkü vajina daraltıldığı zaman, doğumdan önceki normal haline gelmiş oluyor. Onlardan bir farkı olmuyor. Ama zaten normal doğumda da biçimsiz, istenmeyen yerlere yırtılmasını önlemek amaçlı epizyo denilen kesilerin uygulanması gerekecektir. Bunlar yapılmadığı takdirde vahim ve kötü yırtıklar oluşabilir. Hastaya normal doğum sırasında, normal bir epizyo uygulanarak rahatlıkla normal doğum gerçekleştirilmesi sağlanır.
Yeniden genişleme vajina daraltma operasyonu sonrasında kolay kolay mümkün değildir. Çünkü bu ameliyatta doku bollukları çıkarılır. Kaslar ayrıksa birleştirilir. Belki yıllar sonra aşırı kilo alıp vermeler nedeniyle ya da hormonal değişikliklerden sonra kısmen geri dönüş mümkün olabilir. Ancak tamamen eskiye dönüş mümkün olmayacaktır.
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