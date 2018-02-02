Vajina yogasıyla orgazm noktalarını öğretiyor

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Yoni yoga, yani vajinal yoga ve vajinal masajla kadınlara pelvisinin güçlerini ve cinsel hayatlarını nasıl hareketli hale getireceklerini öğreten Maria Halsted, ''kadın vücudu bir tapınak gibidir. Kadınların vajinalarındaki zevki artırmak için farklı orgazm noktalarını öğretiyor, meditasyonla vajinalarındaki uyuşukluğu gidermeye çalışıyorum''diyor.