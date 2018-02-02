Vajina yogasıyla orgazm noktalarını öğretiyor

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Yoni yoga, yani vajinal yoga ve vajinal masajla kadınlara pelvisinin güçlerini ve cinsel hayatlarını nasıl hareketli hale getireceklerini öğreten Maria Halsted, ''kadın vücudu bir tapınak gibidir. Kadınların vajinalarındaki zevki artırmak için farklı orgazm noktalarını öğretiyor, meditasyonla vajinalarındaki uyuşukluğu gidermeye çalışıyorum''diyor.
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Yıllarca Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya'da yoga eğitimleri alan Maria'nın müşterileri Avustralya, ABD ve Avrupa'dan 20 ila 70 yaş arası kadınlardan oluşuyor.
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Maria, büyü yapmadığını, aksine müşterilerin kendilerini güçlendirme imkânı tanıyan sihirli ritüelleri sahnelediğini belirtiyor.
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Batı dünyasında eskiden cinselliğin bir tabu olduğunu söyleyen 'vajina cadısı' kadınların artık değişim için hazır olduğunu da ekliyor.