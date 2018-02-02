KADIN

Vajina yogasıyla orgazm noktalarını öğretiyor

Vajina yogasıyla orgazm noktalarını öğretiyor

Kendisine 'vajina cadısı' adını veren Maria Halsted, yoga ve masajla kadınların seks hayatlarını iyileştirebileceğini iddia ediyor.

Arya Demir Arya Demir 8 saat önce

Vajina yogası yaptırarak, cinsel hayatı aktif hale getiriyor

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Yoni yoga, yani vajinal yoga ve vajinal masajla kadınlara pelvisinin güçlerini ve cinsel hayatlarını nasıl hareketli hale getireceklerini öğreten Maria Halsted, ''kadın vücudu bir tapınak gibidir. Kadınların vajinalarındaki zevki artırmak için farklı orgazm noktalarını öğretiyor, meditasyonla vajinalarındaki uyuşukluğu gidermeye çalışıyorum''diyor.
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Yıllarca Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya'da yoga eğitimleri alan Maria'nın müşterileri Avustralya, ABD ve Avrupa'dan 20 ila 70 yaş arası kadınlardan oluşuyor.
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Maria, büyü yapmadığını, aksine müşterilerin kendilerini güçlendirme imkânı tanıyan sihirli ritüelleri sahnelediğini belirtiyor.
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Batı dünyasında eskiden cinselliğin bir tabu olduğunu söyleyen 'vajina cadısı' kadınların artık değişim için hazır olduğunu da ekliyor.
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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 18 Oy
    En son resimdeki salatalıkla mı yoga yaptırıyormuş? :)
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  • 11 Oy
    Erkeklere de özgü teknikleri var mı acaba...Bizler de isteriz bir şeyler öğrenmek
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  • 5 Oy
    seksten zevk olmayı öğretiyor kendisi neden zevk alıyor ona da bir terapi ilev işi öğretecek erkek arıyor
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