Vajina yanmasına ne iyi gelir? Vajina yanması nasıl geçer?

Vajina ve çevresinde meydana gelen bu problemlerin altında yatan sebepler her zaman masum değildir. Bu sebeple anormal bir durum olduğunu düşündüğünüzde derhal doktorunuza başvurarak gerekli incelemelerin yapılması ve herhangi bir sağlık problemi söz konusuysa en kısa sürede tedaviye başlanması için çaba göstermeniz daha doğru olacaktır.
Vajina girişinde meydana gelen yanma hissi ve acı çeşitli sebeplerle ilişkilendirilebilir.
Bu tip problemlerle karşılaşmamak için:
Korunmadan ve dikkatsiz bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğiniz takdirde partnerinizde bulunan herhangi bir hastalık size bulaşabilir ve buna bağlı olarak vajinanızda yanma, kaşıntı, acı gibi komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu yüzden ilişki sırasında tedbirli olmakta ve gerekli önlemleri almakta fayda var.
Cinsel ilişki sırasında vajinada yanma hissedilmesinin sebeplerinden biri de hijyene yeteri kadar özen gösterilmemesidir.
Bunun için:
Yanmanın yanı sıra vajinada kaşınt ve şişlik neden olur sorusunun bir diğer yanıtı bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır. Zayıf bağışıklık sistemi her türlü hastalığın ve şikayetin vücutta daha kolay ortaya çıkmasına sebep olur. Vajinal problemler de bağışıklık sistemine olarak gelişen durumlar arasında yer alır. Bu yüzden bağışıklık sisteminizi her daim korumalı ve güçlü tutmalısınız.
Menopoz dönemine girilmesiyle birlikte vajinada çeşitli komplikasyonların oluşma ihtimali artış gösterir. Fakat menopoz döneminde gerçekleşen her yanma hissi menopoza bağlı gelişen hormonal değişiklikler yüzünden ortaya çıkmaz. Bu sebeple yanma ve kaşıntının altında başka bir sebep yatıp yatmadığını öğrenmek için doktora görünmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Yüzme havuzu gibi birçok insanın faydalandığı alanların gerekli temizliklerinin yapılmaması ve hijyen koşullarına önem verilmemesi sebebiyle vajinal bölge mikrop kapabilir ve bunun bir getirisi olarak yanma, acı gibi hisler ortaya çıkabilir. Bu yüzden temizliğinden emin olmadığınız havuz gibi toplu kullanıma açık alanlara giriş yapmamanız daha doğru olacaktır.
Vajina bölgesindeki bakteriler ve mantar enfeksiyonları da yanmanın başlıca sebepleri arasında yer alır. Bu yüzden zararlı bakteri ve enfeksiyon oluşumu konusunda dikkatli davranmanız gerekir.
Vajinal bölge temizliğinde bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.
Mümkün olduğunca:
Vajinada kaşıntı nasıl geçer diye merak ediyorsanız en etkili doğal ürünlerden birisi de yoğurttur.
Doğal yoğurtta yer alan bileşenler ve bakteriler ile:
1 defa uygulamanız halinde kısa sürede değişikliği hissedebilirsiniz.
Vajinada kaşıntı nasıl önlenir diye merak edenler için bir diğer yöntem elma sirkesi tüketmektir. Hem kaşıntı hem yanma hissini ortadan kaldırmak için son derece önemli bir yardımcı olan elma sirkesinin antifungal ve antibakteriyel özellikleri sayesinde bölgede oluşan mantar ve bakteriler ortadan kaldırılır ve bölgenin doğal pH seviyesine gelmesi sağlanır.
Bunun için gerekli olan malzemeler ve yapılışı:
2 defa uygulamaya çalışın.
Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyon oluşumunu engeller ve vajinal sağlığı riske atan enfeksiyonların ortadan kaldırılmasını sağlar.
İhtiyacınız olan malzemeler ve yapılışı şu şekildedir:
Vajina girişinde yanma hissini önlemek için:
Vajina bölgesini mümkün olduğunca kuru tutmaya gayret gösterin.
Dikkat etmeniz gerekenler:
Okuyucu Yorumları 0 yorum