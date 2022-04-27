Vajina yanmasına ne iyi gelir? Vajina yanması nasıl geçer?

Vajina ve çevresinde meydana gelen bu problemlerin altında yatan sebepler her zaman masum değildir. Bu sebeple anormal bir durum olduğunu düşündüğünüzde derhal doktorunuza başvurarak gerekli incelemelerin yapılması ve herhangi bir sağlık problemi söz konusuysa en kısa sürede tedaviye başlanması için çaba göstermeniz daha doğru olacaktır.

Vajinada Yanma ve Acı Neden Olur?

Vajina girişinde meydana gelen yanma hissi ve acı çeşitli sebeplerle ilişkilendirilebilir.

Bu tip problemlerle karşılaşmamak için:

Kişisel hijyene dikkat edilmesi,

Cinsel ilişki sırasında bulaşma ihtimali bulunan hastalıklara karşı gereken önlemlerin alınması,

Temiz olduğundan emin olunmayan toplu kullanım alanlarından uzak durulması gerekir.

1. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Korunmadan ve dikkatsiz bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğiniz takdirde partnerinizde bulunan herhangi bir hastalık size bulaşabilir ve buna bağlı olarak vajinanızda yanma, kaşıntı, acı gibi komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu yüzden ilişki sırasında tedbirli olmakta ve gerekli önlemleri almakta fayda var.

2. Hijyen ürünlerinin yeterince kullanılmaması

Cinsel ilişki sırasında vajinada yanma hissedilmesinin sebeplerinden biri de hijyene yeteri kadar özen gösterilmemesidir.

Bunun için:

İç çamaşırlarının temiz olması,

Vajina ve çevresinin her daim doğru bir şekilde temizlenmesi,

Ve herhangi bir enfeksiyona karşı gerekli tedbirlerin alınması hijyene bağlı olarak ortaya çıkacak yanma hissine karşı koruyacaktır.

3. Zayıf bağışıklık sistemi

Yanmanın yanı sıra vajinada kaşınt ve şişlik neden olur sorusunun bir diğer yanıtı bağışıklık sisteminin zayıf olmasıdır. Zayıf bağışıklık sistemi her türlü hastalığın ve şikayetin vücutta daha kolay ortaya çıkmasına sebep olur. Vajinal problemler de bağışıklık sistemine olarak gelişen durumlar arasında yer alır. Bu yüzden bağışıklık sisteminizi her daim korumalı ve güçlü tutmalısınız.

4. Menopoz

Menopoz dönemine girilmesiyle birlikte vajinada çeşitli komplikasyonların oluşma ihtimali artış gösterir. Fakat menopoz döneminde gerçekleşen her yanma hissi menopoza bağlı gelişen hormonal değişiklikler yüzünden ortaya çıkmaz. Bu sebeple yanma ve kaşıntının altında başka bir sebep yatıp yatmadığını öğrenmek için doktora görünmeniz daha sağlıklı olacaktır.

5. Yüzme havuzundan mikrop bulaşması

Yüzme havuzu gibi birçok insanın faydalandığı alanların gerekli temizliklerinin yapılmaması ve hijyen koşullarına önem verilmemesi sebebiyle vajinal bölge mikrop kapabilir ve bunun bir getirisi olarak yanma, acı gibi hisler ortaya çıkabilir. Bu yüzden temizliğinden emin olmadığınız havuz gibi toplu kullanıma açık alanlara giriş yapmamanız daha doğru olacaktır.

6. Mantar enfeksiyonları ve vajinal bakteriler

Vajina bölgesindeki bakteriler ve mantar enfeksiyonları da yanmanın başlıca sebepleri arasında yer alır. Bu yüzden zararlı bakteri ve enfeksiyon oluşumu konusunda dikkatli davranmanız gerekir.

Vajinada Yanma ve Kaşıntıya Ne İyi Gelir?

1. Temizliğe dikkat edin

Vajinal bölge temizliğinde bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor.

Mümkün olduğunca:

Kokulu peçete, tuvalet kağıdı gibi ürünlerden uzak durun,

Ve bu bölgeyi zararlı kimyasallar içeren kozmetik ürünleriyle temizlemeyin.

Vajina temizliği sırasında sabun kullanmayın, sabunun pH değeri cilde uygun değilse vajina etrafında tahrişe neden olabilir.

Ayrıca taharet esnasında temizliği arkadan öne doğru yaparsanız makatta biriken bakteriler vajinaya bulaşabilir.

2. Yoğurt

Vajinada kaşıntı nasıl geçer diye merak ediyorsanız en etkili doğal ürünlerden birisi de yoğurttur.

Doğal yoğurtta yer alan bileşenler ve bakteriler ile:

Laktik asit vajinal bölgedeki kaşıntı ve yanma problemini ortadan kaldırır.

Diğer taraftan bu bölgede oluşan enfeksiyonu kontrol altına almanızı sağlar.

2 çorba kaşığı doğal yoğurdu direkt olarak vajinal bölgesine uygulayın.

doğal yoğurdu direkt olarak vajinal bölgesine uygulayın. 10 dakika bekleyin ve daha sonra su ile bölgeyi durulayın.

bekleyin ve daha sonra su ile bölgeyi durulayın. Bu uygulamayı 1 hafta süresince her gün



1 defa uygulamanız halinde kısa sürede değişikliği hissedebilirsiniz.

3. Elma sirkesi

Vajinada kaşıntı nasıl önlenir diye merak edenler için bir diğer yöntem elma sirkesi tüketmektir. Hem kaşıntı hem yanma hissini ortadan kaldırmak için son derece önemli bir yardımcı olan elma sirkesinin antifungal ve antibakteriyel özellikleri sayesinde bölgede oluşan mantar ve bakteriler ortadan kaldırılır ve bölgenin doğal pH seviyesine gelmesi sağlanır.

Bunun için gerekli olan malzemeler ve yapılışı:

Yarım su bardağı su,

3 çorba kaşığı elma sirkesi

elma sirkesi Suyu tencereye dökün ve 5 dakika boyunca kaynatın.

boyunca kaynatın. Daha sonra üzerine elma sirkesi ilave edin ve ısınana dek bekleyin.

Karışımı banyo yaptıktan sonra doğrudan vajinanıza uygulayabilirsiniz.

5 dakika kadar bekledikten sonra soğuk suyla durulayın.

kadar bekledikten sonra soğuk suyla durulayın. Bunu 1 hafta süresince günde en az

2 defa uygulamaya çalışın.

4. Sarımsak

Sarımsak, bağışıklık sistemini güçlendirip enfeksiyon oluşumunu engeller ve vajinal sağlığı riske atan enfeksiyonların ortadan kaldırılmasını sağlar.

İhtiyacınız olan malzemeler ve yapılışı şu şekildedir:

3 diş sarımsak,

sarımsak, Yarım su bardağı su,

1 adet E vitamini kapsülü.

E vitamini kapsülü. Sarımsağı güzelce ezin.

Bir kabın içerisine ezilmiş sarımsağı, suyu ve E vitamini kapsülünü ekleyin.

Bu karışımı en az 20 dakika süresince kaynatın ve daha sonra dinlendirin.

süresince kaynatın ve daha sonra dinlendirin. Karışım uygun sıcaklığa gelince doğrudan vajinal bölgeye uygulayın.

15 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın.

bekledikten sonra ılık suyla durulayın. 10 gün boyunca günde iki kez uygulayın.

5. Nim ağacı

Vajina girişinde yanma hissini önlemek için:

Bir tencereye yarım litre su ve 10 tane lim ağacı yaprağı dökün.

lim ağacı yaprağı dökün. En az 20 dakika kaynatın ve suyu süzüp hava geçirmez bir kaba koyun.

kaynatın ve suyu süzüp hava geçirmez bir kaba koyun. Banyodan çıktıktan sonra doğrudan vajinanıza uygulayın, 10 dakika bekleyip ılık suyla durulayın.

bekleyip ılık suyla durulayın. 2 hafta süresince günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

6. Belirli tedbirler alın

Vajina bölgesini mümkün olduğunca kuru tutmaya gayret gösterin.

Dikkat etmeniz gerekenler: