Vajinal kuruluğa karşı kullanılıyor: Kayganlaştırıcı nedir? Kullanımı ve tercih sebepleri nelerdir?

Özellikle hormon değişimi yaşayan kadınlarda görülen vajinal kuruluk, cinsel ilişkiyi zorlaştıran ve çiftlerin zevk almasını engelleyen bir durumdur. Kayganlaştırıcı jellerin kullanımı, nasıl uygulanması gerektiği ve vajinal kuruluğa karşı gerçekten destek olup olmadığı sıkça sorulan sorular arasındadır. Yazımızda bu ürünlerle ilgili aklınıza takılan soruları ele aldık. Vajinal Kuruluk Neden Kaynaklanır? Kayganlaştırıcı jel ve kremler kadınların cinsel ilişkiye girerken en çok kullandıkları destekleyicidirler. Günümüzde birçok kişi tarafından tercih edilen bu ürünlerin, en çok kullanılma nedeni vajinal kuruluk şikayetidir. Kadınların yaklaşık yarısı bu ürünleri doğal kayganlık işlevindeki düşüş nedeniyle tercih ediyor. Vajinal kuruluk özellikle hormon dengesinin değişip menopoza giren veya bebek emziren annelerde ortaya çıkıyor. Bu sorun aynı zamanda cinsel isteksizlik, zihinsel ve fiziksel uyarılmanın eksikliği, cinsel ağrı ve kasılma şikayetleri kuruluğa yol açabiliyor. Kayganlık aslında cinsel bölgedeki damar fonksiyonuna bağlıdır. Vajinal damarlar sağlıklı ise cinsel uyarılma sonucu vajinaya giden kan akışı artıyor ve vajinal boşluğa bu damarlardan sıvı sızıyor. Böylece kayganlık oluşuyor. Dolayısı ile damarsal risk faktörleri olan (sigara içen, yüksek tansiyon-kolesterol-şekeri olan, egzersiz yapmayan) kadınlarda kuruluk daha sık görülüyor. Kronik stres, bazı ilaçlar (örneğin antidepresanlar) da kuruluk yaratabiliyor.

Kayganlaştırıcı Jel Nasıl Kullanılır? Ürünler hem kadınlar, hem de erkekler için özel olarak üretilmiştir. Erkeğin kayganlaştırıcı jeli veya kremi penisine uygulanmaktadır. Kayganlaştırıcı penis ucuna sürülebileceği gibi prezervatifede sürülebilir. Hassasiyeti arttırmak için de penetrasyon öncesinde prezervatifin ucuna bir damla daha sürebilirsiniz. Kadınların ise aldıkları ürünleri vajina kenarına sürmesi yeterli olur. Nasıl Bir Kayganlaştırıcı Jel Tercih Edilmelidir? Kayganlaştırıcı jel tavsiyesi çiftlerin cinsel ilişkiden ne beklediklerine veya isteklerine göre değişim göstermektedir. Günümüzde birçok farklı markalar tarafından farklı özelliklerde kayganlaştırıcılar üretilip satılmaktadır. Kayganlaştırıcı jellerin içinde birçok farklı madde yer almaktadır. Bu ürünlerin üretim özelliklerine göre seçimlerinizi yapabilirsiniz. Genellikle silikon ve yağ bazlı olarak üretilen ürünler bazı firmalar tarafından zararlı maddeler kullanılarak üretilmektedir. Özellikle piyasada yer alan bu tip ürünleri tercih etmemeniz sizin yararınıza olacaktır. Kayganlaştırıcı jeller aynı zamanda prezervatiflerle de kullanılabilmektedir. Kaliteli ürünleri tercih ederek istediğiniz sağlıklı bir şekilde ilişkiye girebilirsiniz. Hassas cilt yapısına sahip kişiler ürünleri kullanmadan önce kullanım talimatlarını inceleyerek kullanmaları tavsiye edilir.

Kayganlaştırıcı Jelin Doğru Kullanımı Kayganlaştırıcı jel kullanan kadınların çoğu bu ürünlerin ilişkiyi daha kolay hale getirdiğini, ağrıyı en aza indirdiğini söylüyor. Ancak kayganlaştırıcıları düzgün bir biçimde kullanmak büyük önem arz eder. Mesela cinsel ilişkiye giremeyecek kadar ağrınız veya kasılmalarınız varsa kayganlaştırıcı kullanıp ilişkiye girmemelisiniz. Sağlığınız açısından birçok negatif etkiye neden olabilirsiniz. Eğer farklı bir durum yaşıyorsanız bir uzmana başvurarak; hormon destekleri, intravajinal nemlendiriciler, PH düzenleyiciler, cinsel bölgeye kan akışını arttıran antioksidanlar sizin için daha doğru çözümler olabilir. Kayganlaştırıcı Jeli Kimler Kullanmalıdır? Kayganlaştırıcı jel kullanan kişiler genellikle sert ilişkiden kaynaklanan acıyı ve ağrıyı azaltmak veya daha çok haz almak için tercih etmektedirler. Kayganlaştırıcı jeller vajinal kuruluk ve hassas yapıya sahip kişiler için tavsiye edilen ürünler arasında yer almaktadır. Sağlıklı bir cinsel ilişki için destekleyici ürünlerin kullanılması bu yönüyle hem yüksek bir tatmin duygusu hem de ilişki sonrası yaşanacak sorunları engellemektedir. Kayganlaştırıcılar genellikle cildi hassas olan, alacağı hazzı arttırmak isteyen ve ilişki sonrası ağrı, acı ve tahriş gibi durumları en aza indirmek isteyenler tarafından kullanılmaktadır. Bu ürünleri 18 yaşından büyük herkes rahatlıkla kullanabilir.