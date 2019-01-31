Vajinal sorunlar kadınları tehdit ediyor ama itiraf edilemiyor

Arkanıza yaslanın rahatlayın ve sağlığınızın bir numaralı öncelik olduğunu unutmayın.

Kadınlar bu vajina problemlerini doktora sormaya utanıyor!

REGL DÖNEMİ DIŞINDA LEKELENME / KANAMA GÖRÜLMESİ Lekelenme, adet döngünüzün dışında hafif kanama olarak tanımlanır. Buna doğum kontrol hapları, yumurtalık kistleri hatta stres bile neden olabilir. Yaşamınızın stresli dönemlerinde kişisel bakım için zaman ayırmanız önemlidir. Sıcak bir banyo ve masaj iyi bir çözüm olabilir. Eğer konu stres değilse hormonlarınızı değiştirebilecek şeyleri düşünün ve sorun devam ederse mutlaka bir jinekoloğa danışın.

VAJİNİT RİSKİ Vajinit, kaşıntı, koku, akıntı ve ağrıya neden olabilecek bir iltihap türüdür. Bu bir dizi faktöre bağlı olabilir ama her zaman bulaşıcı değildir. Tamponlar, sabunlar ve jeller bulaşıcı olmayan vajinite neden olabilir. Bu nedenle doğal, kokusuz ürünler kullandığınızdan ve su ile nazikçe yıkadığınızdan emin olun. Eğer vajinitin bulaşıcı bir formda olduğunu düşünüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu görün.

KURULUĞA BAĞLI RAHATSIZLIK Bu sorunu yaşayan her kadın için günler kuşkusuz kötü geçiyordur. Bu sinir bozucu kuruluk, muhtemelen menopoz, doğum veya emzirme nedeniyle oluşan hormonal bir dengesizlikten kaynaklanır. Neyse ki, çözüm basit. Kurumayı rahatlatmak için doğal yağlar kullanılabilir, ama ne kullandığnızdan emin olmak için mutlaka bir hekime danışmalısınız.

KİST RİSKİ Endişelenmeyin, kistler genellikle zamanla kaybolur. Vulva kistleri dış deride, vajinal kistler iç vajinal duvarda görülür. En iyi ev ilacı Sitz banyosu (oturma banyosu) yapmaktır. Ancak bunun için yine hekime görünmenizde fayda var. Makat bölgesinin hemoroid, makat çatlağı, makat fistülü, makat apsesi, makat bezleri iltihabı, makat sarkması vb. sorunları veya ameliyatları sonrasında özellikle ağrıyı azaltmak ve ayrıca yara iyileşmesine katkıda bulunmak amacı ile hastalara oturma banyosu önerilir. Oturma banyosu nasıl yapılır? Oturma banyosu, sıklıkla leğen veya küvet içinde yapılırken, sadece bu amaçla geliştirilmiş ve klozet içine oturan özel plastik oturma küvetleri vardır. Bu oturma küvetlerinin avantajı; hem gereksiz su tüketimini önlemeleri ve hem de hastanın çömelmesine gerek bırakmamalarıdır. Oturma banyosunu hastanın 15-20 dakika süre ile dirseğini yakmayacak ısıdaki ılık suyun içine oturarak ve günde 2-6 kez gerçekleştirmesi uygundur. Ancak, bir kist enfekte olursa, mutlaka profesyonel bir tedavi almalı ve doktorunuza danışmalısınız.

SIKI VE SENTETİK İÇ ÇAMAŞIRI TEHLİKESİ Evet, ipeksi külotlar sevimli ve çekici gelebilir, ancak sıkı iç çamaşırları giymenin sürtünme ve ısıya, daha sonra bakteri çoğalmasına ve enfeksiyona neden olabileceği ortaya çıktı. Bunun için bir sonraki alışverişinizi buna dikkat ederek yapmalısınız. Sağlığınızın modadan daha önemli olduğunu unutmayın. Her zaman iç çamaşırınızın kumaşını kontrol edin ve pamuklu olanalrı tercih edin.

AŞIRI TEMİZLİK SONRASI SORUNLAR Vajina temizliği önemli ancak aşırı temizlik ve doğal olmayan ürünler kullanılması vajinanızın doğal bakteri dengesine zarar verebilir ve enfeksiyona neden olabilir. Bu yüzden meyve kokululu ürünleri rafa geri koyun. Doğal, kokusuz sabun veya özel olarak tedavi edici üretilmiş ürünler kullanın.

YEDİĞİNİZ GIDALAR NEDENİYLE KÖTÜ KOKU OLMASI Yediğiniz gıdalar vajinada kokuya neden olabilir. Aşırı yağlı baharatlı yemekler ekşi bir kokuya yol açabilir.

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR Dünya çapında, her gün bir milyondan fazla insan cinsel yolla bulaşan hastalıklardan muzdarip oluyor, bu nedenle bu konuyu ciddiye almak ve zaman zaman doktora görünmek önemlidir. Birçok enfeksiyon farkedilmez çünkü kendini belli eden semptomları çok yoktur. Diğer enfeksiyonlarda kaşıntı, yanma, şişlik, siğil veya idrar yaparken acı gibi belirtiler vardır bunlar cinsel yolla bulaşan enfeksiyon olabilir ancak kesin belirtiler değildir.

İÇ İÇE GEÇMİŞ KILLARIN NEDEN OLDUĞU PROBLEM Vajinanın ağdalanması birçok kültürde kabul edilir ancak ağda, koparma ve tıraş yapmak iç içe geçmiş kıllara neden olabilir. Batık tüyleri gidermenin en iyi yolu, tüyleri almayı hemen bırakmaktır. Ilık bir banyoda ölü cilt hücrelerini gidermek ve batık tüyleri gidermek için etkilenen bölgeyi bir bezle hafifçe ovalayın.