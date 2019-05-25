KADIN

Vajinalarından memnun olmayan kadınlar, tasarım vajina ameliyatlarına ilgi gösteriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

İngiltere’de yaşayan kadınların yeni trendi, estetik cerrahi ile yeniden şekillendiren vajina ameliyatları. Kadınlar arasında popüler hale gelen ve gün geçtikte artan vajina güzelleştirme ameliyatlarının en büyük nedeni cinsel hayatı güzelleştirmek ve genç kalmak istemek.

Genital organ problemlerine estetik bakış!

Genital organlarından memnun olmayan kadınların yeni trendi

İngiltere’nin en deneyimli kozmetik cerrahi, lazer ve cilt tedavisi doktorlarından biri olan Dr. Ricardo Frati, Daily Star’a konuştu.
90’lı yıllardan bu yana, İngilizler arasında vajinal kozmetik cerrahi talebinin önemli ölçüde arttığına yer verilen haberde, doğumdan veya yaşlanmadan kaynaklı vajinayı sıkılaştırma isteğinin de bu ameliyatların artmasında rolü olduğu vurgulandı.
Dr. Frati, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Bazı kadınların bu ameliyata ihtiyacı olmasada vajina ameliyatlarına olan ilgi çeşitli nedenlerle son yıllarda oldukça arttı. Bunun birçok sebebi var. Kadınların medyadaki güzellik algısına kapılmaları, günümüzde değişen kıyafetleri daha rahat giyebilmek, -dar tayt ve şorta vurgu yapıyor- birçok kadın için yeniden tasarlanmış vajinaya sahip olma hissini güçlendiriyor. Bedensel fonksiyonların kontrolünü kaybetmek de önemli bir faktör olarak düşünülebilir’’ dedi.

PEKİ TAM OLARAK TASARIM VAJİNA NEDİR?

PEKİ TAM OLARAK TASARIM VAJİNA NEDİR?
Dr Frati'ye göre, işlem aynı zamanda labia minora küçültme (iç dudak) veya labiaplasti olarak da bilinir. Vajinal açıklığın her iki tarafındaki fazla deri olan labia minoranın boyutunun küçültülmesini içerir. Vajinoplasti, genellikle doğumdan ve yaşlanmadan sonra daha sıkı hale getirmek için gerçek vajenin boyutunu azaltmak üzere tasarlanmıştır. Tasarım vajina ameliyatları şu anda ünlüler arasında oldukça popüler olsa da, göğüs ameliyatlarını geçemez gibi görünüyor.
Geçtiğimiz yıllarda da vajinal estetik artıyor diye vulva rehberi yayınlanmıştı.  Rehberde, sağlık uzmanları bu sayede genç kızların bedenlerine güvenlerinin artmasını ve "tasarım vajina" talebinin azalmasını umuyordu.
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tasarım vajina ameliyatı vajina estetiği

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