Vajinismus neden olur, belirti ve tedavisi nedir?

Vajinismusun, vajina girişini çevreleyen kasların tamamen istemsiz bir şekilde kasılması sonucunda penisin vajinaya girememesi durumu olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Op. Dr. Gamze Keleş, hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.

Vajinismus durumunun çiftler tarafından cinsel birliktelik arzulansa bile ortaya çıkabileceğinin altını çizen Op. Dr. Gamze Keleş, “Vajinismusta yaşanan, kadın bedeninin ve ruhunun penis-vajina birlikteliğini içeren cinselliği reddetmesidir. Kasılma, vajinal açıklığı daraltarak cinsel ilişkinin ağrılı olmasına ya da imkânsız gibi algılanmasına yol açar” diye konuştu.

VAJİNİSMUSUN NEDENLERİ

Vajinismusun, nedenlerinden de bahseden Op. Dr. Gamze Keleş, organik nedenler arasında ilişki sırasında ağrıya neden olabilecek pelvik iltihaplar ve tümörler, vulvar vestibülit sendromu, üriner enfeksiyonlar, vajinal atrofi, kuruluk, sarkma ve diğer genital sistem anomalileri, yumurtalık kistleri, enfeksiyon ve kanser gibi hastalıkların yer aldığını ifade etti.

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER DAHA ÖN PLANDA

Vajinismusta psikolojik faktörlerin asıl rolü üstlendiğini işaret eden Op. Dr. Gamze Keleş, bunları şöyle sıraladı:

“Cinsellikle ilgili eksik ya da yanlış bilgiler, cinsel deneyimin olmaması, geçmişte yaşanan taciz, tecavüz gibi cinsel travmalar, kızlık zarı takıntısı, hamile kalma endişesi, acı duyma korkusu, tutucu ve baskıcı bir ailede yetişme, cinselliği kötü ve suç gibi algılatan dini ya da ahlaki hurafeler, çocuklukta şok edici cinsel görüntülere maruz kalma, evde şiddet yaşantısı, obsesif veya borderline kişilik bozukluğu özellikleri taşıma, partnere duyulan güven eksikliği, kadınlığın ve kadın olmanın reddedilmesi, cinsellikten, cinsel organlardan iğrenme, negatif beden algısı, partnerin cinsel isteğinin olmaması ve pasif bağımlı, şiddete eğilimli, aceleci, cinsel becerisi eksik ve yetersiz, deneyimsiz olması...”

TEDAVİDE AMAÇ RUHSAL BÜTÜNLÜK VE DOYUM

“İnsanlar neden seks yapmak ister?” sorusunun yanıtının tedavi seçiminde çok önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Gamze Keleş, “Çocuk yapmak, seksi bir görev gibi yerine getirmek veya eşi mutlu etmek” gibi yanıtların bedensel engelleri aşmayı içeren, vajinaya dilatatör uygulaması şeklindeki girişimsel ve duygusuz tedavileri akla getirdiğini belirtti.

Soruya verilen “Cinsellikten karşılıklı zevk almak ve kadınlığı özgürce deneyimlemek” yanıtının ise cinsel terapi uygulamalarını içeren bütüncül ve duygu odaklı bir tedaviyi akla getireceğini söyleyen Op. Dr. Gamze Keleş, “Vajinismus sadece kadının değil, çiftin problemidir. Bu nedenle tedavide çiftin birlikte katılımı, uyumu, birbirlerine olan sevgi, saygısı ve sabrı temel taşları oluşturur. Tedavide amaç sadece fiziksel bütünlüğün değil, aynı zamanda ruhsal bütünlük ve doyumun sağlanmasıdır. Vajinismusu yenip sağlıklı bir cinsel yaşama ulaşmak oldukça kolay bir durumdur” diyerek sözlerini noktaladı.



