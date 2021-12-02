KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Vajinismus neden olur, belirti ve tedavisi nedir?

Vajinismus neden olur, belirti ve tedavisi nedir?

02.12.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın bedeninin ve ruhunun cinsel birlikteliği reddetmesi sebebiyle yaşanan vajinismusta yaşanan kasılmalar, vajina açıklığını daraltarak cinsel ilişkinin ağrılı ya da imkansız olmasına sebebiyet verir. Konu ile ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Op. Dr. Gamze Keleş, vajinismus tedavisi ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Vajinismus neden olur, belirti ve tedavisi nedir?

Vajinismusun, vajina girişini çevreleyen kasların tamamen istemsiz bir şekilde kasılması sonucunda penisin vajinaya girememesi durumu olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nden Op. Dr. Gamze Keleş, hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.

Vajinismus durumunun çiftler tarafından cinsel birliktelik arzulansa bile ortaya çıkabileceğinin altını çizen Op. Dr. Gamze Keleş, “Vajinismusta yaşanan, kadın bedeninin ve ruhunun penis-vajina birlikteliğini içeren cinselliği reddetmesidir. Kasılma, vajinal açıklığı daraltarak cinsel ilişkinin ağrılı olmasına ya da imkânsız gibi algılanmasına yol açar” diye konuştu.

VAJİNİSMUSUN NEDENLERİ

Vajinismusun, nedenlerinden de bahseden Op. Dr. Gamze Keleş, organik nedenler arasında ilişki sırasında ağrıya neden olabilecek pelvik iltihaplar ve tümörler, vulvar vestibülit sendromu, üriner enfeksiyonlar, vajinal atrofi, kuruluk, sarkma ve diğer genital sistem anomalileri, yumurtalık kistleri, enfeksiyon ve kanser gibi hastalıkların yer aldığını ifade etti.

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER DAHA ÖN PLANDA

Vajinismusta psikolojik faktörlerin asıl rolü üstlendiğini işaret eden Op. Dr. Gamze Keleş, bunları şöyle sıraladı:

“Cinsellikle ilgili eksik ya da yanlış bilgiler, cinsel deneyimin olmaması, geçmişte yaşanan taciz, tecavüz gibi cinsel travmalar, kızlık zarı takıntısı, hamile kalma endişesi, acı duyma korkusu, tutucu ve baskıcı bir ailede yetişme, cinselliği kötü ve suç gibi algılatan dini ya da ahlaki hurafeler, çocuklukta şok edici cinsel görüntülere maruz kalma, evde şiddet yaşantısı, obsesif veya borderline kişilik bozukluğu özellikleri taşıma, partnere duyulan güven eksikliği, kadınlığın ve kadın olmanın reddedilmesi, cinsellikten, cinsel organlardan iğrenme, negatif beden algısı, partnerin cinsel isteğinin olmaması ve pasif bağımlı, şiddete eğilimli, aceleci, cinsel becerisi eksik ve yetersiz, deneyimsiz olması...”

TEDAVİDE AMAÇ RUHSAL BÜTÜNLÜK VE DOYUM

“İnsanlar neden seks yapmak ister?” sorusunun yanıtının tedavi seçiminde çok önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Gamze Keleş, “Çocuk yapmak, seksi bir görev gibi yerine getirmek veya eşi mutlu etmek” gibi yanıtların bedensel engelleri aşmayı içeren, vajinaya dilatatör uygulaması şeklindeki girişimsel ve duygusuz tedavileri akla getirdiğini belirtti.

Soruya verilen “Cinsellikten karşılıklı zevk almak ve kadınlığı özgürce deneyimlemek” yanıtının ise cinsel terapi uygulamalarını içeren bütüncül ve duygu odaklı bir tedaviyi akla getireceğini söyleyen Op. Dr. Gamze Keleş, “Vajinismus sadece kadının değil, çiftin problemidir. Bu nedenle tedavide çiftin birlikte katılımı, uyumu, birbirlerine olan sevgi, saygısı ve sabrı temel taşları oluşturur. Tedavide amaç sadece fiziksel bütünlüğün değil, aynı zamanda ruhsal bütünlük ve doyumun sağlanmasıdır. Vajinismusu yenip sağlıklı bir cinsel yaşama ulaşmak oldukça kolay bir durumdur” diyerek sözlerini noktaladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vajinismus neden olur, belirti ve tedavisi nedir?Vajinismus neden olur, belirti ve tedavisi nedir?
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Bu yöntemler tüp bebekte başarıyı artırıyorBu yöntemler tüp bebekte başarıyı artırıyor
Anahtar Kelimeler:
vajinismus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta şarkıcıdan kötü haber

Usta şarkıcıdan kötü haber

Masterchef'teki helvanın hikayesi yürek burktu!

Masterchef'teki helvanın hikayesi yürek burktu!

Tarikat sorusu yeniden gündemde! Bakın ne yaptı

Tarikat sorusu yeniden gündemde! Bakın ne yaptı

İç çamaşırlarını giydi, koltuğa uzandı! Ev hali olay oldu

İç çamaşırlarını giydi, koltuğa uzandı! Ev hali olay oldu

Ani ve beklenmedik durumlara hazır olun!

Ani ve beklenmedik durumlara hazır olun!

Camdaki Kız Selen'in 15 bin TL'lik kabanına alternatifler

Camdaki Kız Selen'in 15 bin TL'lik kabanına alternatifler

İlginizi Çekebilir

Gamze Erçel'in sade ve spor tarzını beğenenlere kombinler

Gamze Erçel'in sade ve spor tarzını beğenenlere kombinler

Saçları hızlı uzatmanın yolu!

Saçları hızlı uzatmanın yolu!

Bu aralar bütün ünlülerin giydiği kovboy çizmesi modelleri

Bu aralar bütün ünlülerin giydiği kovboy çizmesi modelleri

Mat ve yıpranmış diye üzülmeyin!

Mat ve yıpranmış diye üzülmeyin!

Pürüzsüz ve ışıltılı bir yüz için en iyi gözenek sıkılaştırıcılar

Pürüzsüz ve ışıltılı bir yüz için en iyi gözenek sıkılaştırıcılar

2021 Ay tutulmasının burçlara etkisi!

2021 Ay tutulmasının burçlara etkisi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.