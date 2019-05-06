Vakıflar Genel Müdürlüğü heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker başkanlığındaki heyet, Vakıflar Haftası kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türker'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Türker, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, vakıflar, tarihimizin derinliklerinden gelen ve geçmişimizle aramızda en sağlam köprüleri oluşturan kurumların başında gelmektedir. Ecdadımızın bize miras ve emanet bıraktığı vakıf medeniyetini, vakıf kurucularının irade ve tercihleri doğrultusunda, işaret ettiğiniz muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolculuğunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, kutlu vakıf şuurunu her daim canlı tutmaktır. Ruhun şad olsun."

