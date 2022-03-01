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Vakum bombası nedir? Vakum bombası etkileri nelerdir? Vakum bombası nükleer silah mı?

01.03.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dün başlayan barış müzakereleri farklı bir boyuta taşındı. Rusya ve Ukrayna heyeti arasındaki görüşme henüz netlik kazanmadı bunun üzerine Rusya'nın Ukrayna'da vakum bombası kullandığı iddiası gündeme geldi. Bu iddia üzerine Termobarik bomba, olarak adlandırılan vakum bombası hakkında araştırmalar başladı. Vakum bombasının bir nükleer silah olup olmadığı ve vakum bombasının etkileri gündeme geldi.

Vakum bombası nedir? Vakum bombası etkileri nelerdir? Vakum bombası nükleer silah mı?

Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakereleri başladı. Ukrayna'nın ABD büyükelçisi Oksana Markarova, ABD Kongre üyeleriyle yaptığı görüşme esnasında Rusya'nın vakum bombası kullandığını iddia etti. Markarova 'Bugün Cenevre Sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım tahmin edilenden çok daha fazla' şeklinde konştu. Yayılan bu haber sonrasında vakum bombasının ne olduğu ve etki alanları araştırılmaya başlandı.

VAKUM BOMBASI NEDİR?

Rus askerlerin Ukrayna'da kullandığı iddia edilen vakum bombası, patladığı alanda büyük bir hava boşluğu oluşturarak patlama çapı içerisindeki canlıların ciğerlerini parçalamasıyla bilinen bir tür bombadır. Vakum bombası, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında yer almaktadır.

'Vakum Bombası', termobarik bir bombadır. Yani belli bir hedefe gönderilen bomba, içinde yakıt veya hava karışımının ateşlenmesiyle büyük bir basınçla patlar. Patlamayla birlikte büyük bir ateş topu ile basınç dalgası patlamanın gerçekleştiği bölgede büyük tahribat meydana gelir.

Vakum bombası, yüksek yanıcılığa sahip bir maddenin hedefin rakımına göre önceden ayarlanan belirli bir irtifada atmosferdeki oksijen ile termokritik bir hava-yakıt oranında karıştırılması, daha sonra bu karışımın bomba düzeneğine dahil elektronik bir fitil ile ateşlenmesi sonucu ortaya çıkan devasa alev topu ve basınç dalgası ile nüfuz alanındaki hedeflerin etkisiz hale getirilmesi prensibini kullanan silahlara denir. Ayrıca yakıt-hava patlayıcılar, yüksek tahribatlı basınç bombaları ve vakum bombaları olarak da isimlendirilen bu silahlar konvensiyonel patlayıcılı bombalara nazaran birim hedef alanı ve uçak tarafından taşınan birim ağırlığa göre çok daha yüksek bir basınç tahribatı vermektedir.

VAKUM BOMBASININ ETKİLERİ NELERDİR?

Vakum bombasının petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk gelen bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelmektedir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek bir sıcaklık meydana gelir.

Uçaktan atılan termobarik(vakum) bombasının birinci haznesi belirli bir irtifada patlar. Bu patlamadan yayılan patlayıcı toz imha edilecek alanın üzerine düşer. İkinci aşamada ise bombanın ikinci haznesinde bulunan patlayıcı aerosol, ateş alarak çevredeki patlayıcı tozu tetikler. Oluşan kapsamlı vakum dalgası tahribat alanındaki basıncı aşağı çeker. Etki alanı içinde kalan tüm canlılar buharlaşır. Bu vakum bombasının patlamasından sonra toprakta ne kimyasal ne de nükleer atık kalır.

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