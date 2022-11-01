HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vali Akbıyık: “Hakkâri için hizmete devam”

Vali Akbıyık: “Hakkâri için hizmete devam”

01.11.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 1 yılda 25 kilometre asfalt yaptıklarını söyledi. Vali İdris Akbıyık, Hakkari’ye hizmet etmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Hakkari’ye hizmet etmeye devam ediyoruz.

Her şey güzel şehrimiz Hakkari içindir. Yol çalışmalarında 2022 yılı içerisinde 15 mahallede toplam 25 kilometre bitümlü sıcak asfalt serimi yaptık. Hakkari değişiyor ve dönüşüyor, yöre halkı hizmetlerin en iyisine layıktır. Durmak yok Hakkâri için hizmet etmeye devam" dedi.

Hakkari Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bağlar Mahallesi 327 ve 328 nolu sokaklarımızda asfalt yapım çalışmalarımızı başlattık. Hakkari’ye hizmet etmeye devam" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisini döven eşini öldürmüştü! Mahkemeden flaş kararKendisini döven eşini öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar
Perukla geri döndü, 2 kadına asit attı...Perukla geri döndü, 2 kadına asit attı...
İngiltere'de kuş gribi alarmı verildi! Tüm kümes hayvanları içeride tutulacakİngiltere'de kuş gribi alarmı verildi! Tüm kümes hayvanları içeride tutulacak
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

En Çok Okunan Haberler

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Fatih Portakal resmen isyan etti: ‘Ben o döneklerden değilim!'

Fatih Portakal resmen isyan etti: ‘Ben o döneklerden değilim!'

İlginizi Çekebilir

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Flaş indirimdeki ürünleri sizin için seçtik! Fırsat sona ermeden acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.