HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vali Aykut Pekmez Sincikli depremzedeleri yalnız bırakmadı

Vali Aykut Pekmez Sincikli depremzedeleri yalnız bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 22:16 | Son Güncelleme

Vali Aykut Pekmez Sincikli depremzedeleri yalnız bırakmadı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe, Çat ve Taşkale köyleri ile Kahta'ya bağlı Teğmenli köyünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pekmez, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen Sincik'teki vatandaşları ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi.

Depremde ağır hasar alan yapıları inceleyen Pekmez, böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, yaraları el birliğiyle saracaklarını vurguladı.

Depremin yaşandığı ilk andan
itibaren devletin tüm birimlerinin koordinasyon halinde hareket ettiğine dikkati çeken Pekmez, şunları kaydetti:

"Hasar tespit
çalışmaları başta olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olduk. Allaha şükür yaralanan, ciddi hayati tehlikesi olan hiçbir vatandaşımız yok.
Tek tesellimiz ilimizde ve ilçelerimizde can kaybının olmaması. Bizler depremin etkilediği köylerimizde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için fedakar bir şekilde çalışıyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını depremin meydana geldiği ilk anlardan itibaren bizimle yakından ilgilenerek gördük. Depremin hemen ardından bizlere sahip çıktılar. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Allah herkesten razı olsun."

Depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşın sorunlarını halletmeye gayret ettiklerini dile getiren Pekmez, onların memnuniyetinin ve dualarının kendilerini mutlu hissettirdiğini belirtti.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru ve AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ da eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Ve başlıyor! Koronavirüs salgını için yola çıkıyorVe başlıyor! Koronavirüs salgını için yola çıkıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
depremzedeler Sincik Vali Pekmez ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

ABD'den Türkiye açıklaması: Kriz yaratır!

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'nun tatile gittiğini öğrenince... Canlı yayında böyle duyurdu!

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan AP'de Türk bayrağının yırtılmasına sert tepki!

MSB'den Türk bayrağının yırtılmasına sert tepki!

Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarını tahliye operasyonu başlıyor

Ve başlıyor! Koronavirüs salgını için yola çıkıyor

Manisa’da 2 ilçede deprem nedeniyle yarıyıl tatili uzatıldı

Eğitime 'deprem' engeli! Tatil uzatıldı

30 Ocak Süper Loto Sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

Süper Loto Sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

ABD yönetiminden İran Atom Enerjisi Kurumuna yaptırım

ABD'den flaş yaptırım kararı! O isim de listeye alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.