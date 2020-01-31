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Vali Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

Vali Baruş, depremden etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen Kale ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Gülenköy, Karaağaç, Yeni Damlar, Akuşağı, Uyanık, Uzun Hüseyin ve Kara Hüseyin mahallelerinde incelemelerde bulunan Baruş, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

Burada hasarlı ve ağır hasarlı binaları inceleyen Baruş, yardım çalışmalarını denetledi.

Baruş'a, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kaymakam Nurullah Kaya ve ilgili kurumların yetkilileri eşlik etti.

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