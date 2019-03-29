HABER

Vali Varol’un acı günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Dr.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un hayatını kaybeden babası İsmet Varol, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz gün vefat eden Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un babası İsmet Varol, son yolculuğuna İzmir’de uğurlandı. İzmir Buca Çamlık Camisinde cuma namazı sonrası İsmet Varol için cenaze namazı kılındı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra ilçe kaymakamları ile dost ve akrabaları da Vali Varol’u acı gününde yalnız bırakmadı.
Kılınan cenaze namazının ardından İsmet Varol’un cenazesi Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
(Özel Haber) Depremzedeler oylarını çadırda kullanacak(Özel Haber) Depremzedeler oylarını çadırda kullanacak
Köylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştirdiKöylünün 60 yıllık köprü hayalini Vali Sonel gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Başkentte CHP'li isimden seçim aracına saldırı iddiası!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Economist'ten olay yaratacak seçim analizi!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba...

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.