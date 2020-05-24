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  4. Valilik 1 saat öncesinden uyarmıştı! Fırtına Antalya'yı çok sert vurdu

Valilik 1 saat öncesinden uyarmıştı! Fırtına Antalya'yı çok sert vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 02:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde etkili olan fırtına, evlerin güneş panellerini yerinden söktü, limandaki teknelerin halatlarını kopardı, ağaçlara ve işyeri tabelalarına zarar verdi.

Kaş ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Saatte 50-60 km hıza ulaşan fırtına, bazı evlerin güneş panellerini yerinden söktü, ağaç ve tabelalara zarar verdi. Kaş limanında da yat ve tekne sahiplerine zor anlar yaşattı. Bazı teknelerin halatları koptu, teknelerde maddi zarar meydana geldi. Bazı mahallelerde ise fırtınadan dolayı elektrik kesintisi yaşandı.

VALİLİK 1 SAAT ÖNCESİNDEN UYARDI

Antalya Valiliği resmi Twitter hesabından, ‘Antalya’nın iç kesimlerinde fırtına’ başlığıyla meteorolojik uyarısında bulundu. Uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya’nın iç kesimlerinde bu gece saatlerinde (23 Mayıs 2020 ) ile yarın (24.05.2020) Pazar günü akşam saatlerine kadar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. (İHA)

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