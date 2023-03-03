HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Valilik açıkladı! Osmaniye'de 15 gün süreyle yasaklandı

Valilik açıkladı! Osmaniye'de 15 gün süreyle yasaklandı

03.03.2023 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de Valilik kararıyla 15 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklandı.

Valilik açıkladı! Osmaniye'de 15 gün süreyle yasaklandı

Osmaniye Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, standart açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni pankart/afiş asma, bildiri dağıtma gibi etkinliklerin bugünden itibaren 17 Mart 2023 kadar ilk genelinde yasaklandığını duyurdu.

Valilik açıklamanın devamında, ”6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketi ile ilgili bölücü sol marjinal görüşe müzahir şahıslar, gruplar ile oluşumlar tarafından devletin ve hükümetin arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında ve depremzedelere yapılan yardımların -sözde- yetersiz kaldığı iddiasıyla İstanbul ilinde 26.02.2023 günü provokatif eylemler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ülke genelinde her yıl olduğu gibi bu yılda PKK, KCK, DHKP/C, MLKP gibi sol marjinal görüşe müzahir şahıslar, gruplar ve oluşumlar tarafından provokatif eylemlerin ülke genelinde ve ilimizde de düzenlenmesi beklendiği, bu çerçevede kadın örgütlenmeleri, PKK, KCK, DHKP/C, MLKP bölücü sol marjinal görüşe müzahir şahıslar, gruplar ve oluşumların gerçekleştirebileceği provokatif eylemlerin ilimiz sınırları içerisinde mülki idare amirliklerince izin verilenler hariç olmak üzere, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla; miting, açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart/afiş asma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin ilimiz genelinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri doğrultusunda 03.03.2023 günü saat 00.01’den 17.03.2023 günü saat 23.59’a kadar (15) gün süreyle yasaklanmış, ayrıca provokatif amaçlı yukarıda belirtilen bölücü/sol marjinal görüşe müzahir grup ve oluşumların diğer illerden ilimize gelen üyelerinin ilimize girişlerine müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabındaki mama ile hayatta kalmış! 25 gün sonra enkazdan kurtarıldıKabındaki mama ile hayatta kalmış! 25 gün sonra enkazdan kurtarıldı
Altılı masa kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayı belli olduAltılı masa kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
6'lı masa toplantısı sona erdi! Adayın açıklanacağı tarih belli oldu6'lı masa toplantısı sona erdi! Adayın açıklanacağı tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin önemli ismi, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

AK Parti'nin önemli ismi, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Ayrılık sonrası bir genel başkan daha Akşener ile yola devam edecek

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Kayserispor maçı öncesi ses getiren açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Kayserispor maçı öncesi ses getiren açıklamalar! ''Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak bu karardan utanıyorum''

Ne dediyse çıktı! "3 Mart'ta görüşürüz" demişti

Ne dediyse çıktı! "3 Mart'ta görüşürüz" demişti

CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Yavaş'la kritik görüşme

CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Yavaş'la kritik görüşme

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.