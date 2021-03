Valve'in Steam Oyun Festivali artık Steam Next Fest oldu

Steam Oyun Festivali Valve tarafından düzenleniyordu. Firma, Steam Oyun Festivali ile birlikte oyuncuları bir araya getiriyor ve onlara bazı avantajlar sunuyordu. Oyun sektörünün koronavirüsün etkisiyle yükselişe geçtiği 2021 yılında da Steam Oyun Festivali'nin düzenlenmesi bekleniyordu. Nitekim Valve bu yönde bir açıklama yaptı. Fakat açıklama ile birlikte Steam Oyun Festivali gitti, Steam Next Fest geldi.

STEAM OYUN FESTİVALİ, STEAM NEXT FEST OLUYOR

Valve, Steam Oyun Festivali'nin adını Steam Next Fest olarak değiştirdiklerini açıkladı. Valve, yaptığı açıklamada, ismin etkinliği daha doğru anlatabilmesi açısından değiştirildiğini söyledi. Ayrıca Steam Next Fest'in başlangıç ve bitiş tarihi de duyuruldu. Buna göre Steam Next Fest, 16 Haziran'da başlayacak ve 22 Haziran'da sona erecek.

OYUN DEMOLARI OYNANABİLECEK

Steam Next Fest'te Steam'de çıkacak yeni oyunlar oyunculara gösterilecek. Ayrıca yüzlerce oyunun demosu keşfedilebilecek ve bu demolar oynanabilecek. Geliştiricilerin canlı yayınlarına katılım sağlanabileceği bu etkinlikte, geliştirce süreci devam eden oyunların geliştiricilerinden çeşitli bilgiler de edinilebilecek.