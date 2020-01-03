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  4. Van'da yakalanan dilencinin üzerinden 1179 lira çıktı

Van'da yakalanan dilencinin üzerinden 1179 lira çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinde yakalanan dilencinin üzerinden bin 179 TL çıktı.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Mobil Dilenci ekipleri, şehir genelinde dilencilere karşı müdahalelerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşın vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik müdahalelerini devam ettiren belediye ekipleri, rutin devriye esnasında ilçe merkezinde iki dilenciye müdahalede bulundu. Yapılan üst araması sırasında İ.E. isimli dilencinin üzerinden çıkan bin 179 TL tutanaklarla kamuya aktarıldı. 5326 Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince İ.E. isimli dilenciye 187 TL de idari para cezası uygulandı.

C.A. isimli dilencinin üzerinden çıkan 216 TL de tutanakla kamuya aktarıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırlarındaki vatandaşların iyi niyetini suistimal edenlere karşı yürüttüğü çalışmalarını aralıksız olarak yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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