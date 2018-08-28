Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için Süphan'a tırmandılar

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek için Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleşti.
Derneğe üye 23 kişilik ekip, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı zirvesine tırmandı.
Gruptakiler, zirvede Türk bayrağı ile "Başka Van Gölü yok. Van Gölü mavi ve temiz kalsın" yazılı pankart açtı.
Dernek Başkanı Erdoğan Özel, yaptığı açıklamada, Van Gölü'ne dikkati çekmek için dördüncü kez tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.
Süphan Dağı'ndaki buzulların ayrı bir güzellik oluşturduğunu anlatan Özel, "Burada buzulların ve kuruyan göletlerin yanı sıra uçak parçası olduğunu düşündüğümüz bazı metallere de rastladık. Bu parçaları cep telefonumuzun kamerasıyla kayıt altına aldık." dedi.
Özel, Van Gölü Koruma Kanunu'nun çıkarılması için çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
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