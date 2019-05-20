Van'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 77 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Yapılan kontrollerde 20 Afganistan, 14 Pakistan, bir Irak ve 2 İran uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Öte yandan İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde 39'u Afganistan ve biri Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığında yiyecek ve içecek verilen düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

