HABER

Van'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Van'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gürpınar, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 77 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Yapılan kontrollerde 20 Afganistan, 14 Pakistan, bir Irak ve 2 İran uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlendi.

Öte yandan İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde 39'u Afganistan ve biri Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığında yiyecek ve içecek verilen düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
Siverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusuSiverekli öğrencilerden Nijer’e su kuyusu
Şanlıurfa’da eşek sütünden sabuna büyük ilgiŞanlıurfa’da eşek sütünden sabuna büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Van

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

Hava savunma görevi lazer silahlarda! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hepsini Türkiye üretti! İşte son teknoloji hava savunma sistemi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

MSB duyurdu: İmha edildi!

Son dakika Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Günlük burç yorumları 20 Mayıs Pazartesi - Ay ve Netptün'den sert etki!

Ay ve Netptün'den sert etki!

Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek öldü

Minik Melek'in feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.