Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı ve Belediyesince "Bilim, Kültür ve Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

Başbulak mesire ve piknik alanında düzenlenen şenlikte konuşan Kaymakam Osman Doğramacı, şenliğe yoğun katılım olduğuna işaret etti.

Yaz tatili öncesi öğrenci ve aileleri için güzel bir şenlik hazırladıklarını belirten Doğramacı, "Geçen yıl bataklık olan bu alan şu an 120 bin metrekare ile belki de Van'ın en büyük mesire alanıdır. Bu alanlara sahip çıkmak, değer vermek gerek. Eminim ki bizim gençlerimiz buralara sahip çıkacaktır. Biz inşa ettik sizler de ihya edeceksiniz inşallah." dedi.

Doğramacı, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sonuna geldiklerine işaret ederek, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumların katkılarıyla güzel bir yıl sonu festivali gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise verdikleri sözleri unutmadıklarını belirterek, "Bir şehri inşa ve ihya ederken bu yolda gençlerimizi, çocuklarımızı unutmayacağız. Bu nedenle biz de bu yıl kaymakamlığımız ile Bilim, Kültür ve Uçurtma Şenliği'nin ilkini düzenledik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizle her fırsatta bir araya gelerek hasbihal ediyoruz." diye konuştu.