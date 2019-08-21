Van'da husumetli aileler barıştırıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasındaki husumet, barışla sona erdi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 6 yıl önce Köseoğlu ve Gencay aileleri arasında çıkan kavgada bir kişinin ölmesi 7 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için Derebey Mahallesi'nde barış töreni düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve kanaat önderlerinin katılımıyla aile fertleri bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış için yemin eden taraflar, ardından yemek yedi.

- "İnşallah bu mahallenin birlik ve beraberliği hep daim olacak"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, burada yaptığı konuşmada, aralarındaki husumeti sona erdiren ailelere teşekkür ederek, bu girişimin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Bilmez, "Bu uygulamanın diğer köylerde, ilçelerde, illerde, İslam coğrafyasında yayılmasını temenni ediyorum. İlimizde, ülkemizde ve dünyada barışın hakim olması için hep birlikte çalışmalıyız. İnşallah bu mahallenin birlik ve beraberliği hep daim olacak." dedi.