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Van'da husumetli aileler barıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:58 | Son Güncelleme

Tuşba ilçesinde 6 yıl önce bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olaydan sonra aralarında husumet başlayan iki aile, törenle barıştırıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasındaki husumet, barışla sona erdi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 6 yıl önce Köseoğlu ve Gencay aileleri arasında çıkan kavgada bir kişinin ölmesi 7 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için Derebey Mahallesi'nde barış töreni düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve kanaat önderlerinin katılımıyla aile fertleri bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış için yemin eden taraflar, ardından yemek yedi.

- "İnşallah bu mahallenin birlik ve beraberliği hep daim olacak"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, burada yaptığı konuşmada, aralarındaki husumeti sona erdiren ailelere teşekkür ederek, bu girişimin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Bilmez, "Bu uygulamanın diğer köylerde, ilçelerde, illerde, İslam coğrafyasında yayılmasını temenni ediyorum. İlimizde, ülkemizde ve dünyada barışın hakim olması için hep birlikte çalışmalıyız. İnşallah bu mahallenin birlik ve beraberliği hep daim olacak." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Gülaçar da anlamlı bir güne şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Toplumda fitne ve fesada yol açacakların önünü keselim. Allah ve Efendimiz sulhu emreder. Bu toplumun geleceğe daha güvenle, huzurla bakması, bunu yaşaması, tatması adına çok kıymetli bir iş." ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da ölümün kimseye fayda getiremeyeceğini belirterek, "Kavganın kazananı yok, kaybedeni var. Kavgada kaybeden sadece taraflar değil toplumun tümüdür. İnsanlar arasında anlaşmazlık olabilir. Nefsimize yenik düşebiliriz. Önemli olan bunu diğer nesillere taşımamak, aile fertlerine ve topluma mal etmemektir." diye konuştu.

Törene, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş ve bazı kurum amirleri de katıldı.

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