Van'da terör operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerince şehirlerde saldırı yapılması yönünde talimatlar verildiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığınca konuya ilişkin yürütülen istihbari çalışmalar doğrultusunda, Van il merkezinde yapılması muhtemel eylemlerde sözde YPS birimleri tarafından kullanılmak üzere İpekyolu ilçesi Erek Dağı bölgesinde saklandığı değerlendirilen malzemelerin tespitine yönelik 13 Ekim 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda,

AK-47 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 169 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 32 PKMS makineli tüfeği fişeği, 5 el bombası ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği belirtildi.

