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Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken silah, el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotof kokteyli ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Ağustos 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt’in Eruh ilçesinde ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerine taş, molotof, EYP, havai fişek atmak suretiyle yasa dışı gösteriler gerçekleştireceği tespit edilen şahıslara yönelik il merkezinde operasyon yapıldığı belirtildi.

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken silah, el yapımı patlayıcı (EYP) ve molotof kokteyli ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 14 Ağustos 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt’in Eruh ilçesinde ve Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği silahlı eylemlerin yıl dönümünü bahane ederek güvenlik güçlerine taş, molotof, EYP, havai fişek atmak suretiyle yasa dışı gösteriler gerçekleştireceği tespit edilen şahıslara yönelik il merkezinde operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ikamet ve üst aramalarında ise 1 adet Alman marka makaralı tabanca, 4 adet şarjör, 6 fişek, 20 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 kutu 16’lı havai fişek ve dijital materyal ele geçirildi.
Edremit ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde bulunan bir metruk binada yapılan aramada ise 38 adet molotofkokteyli, 1 adet amonyum nitrat ve çivi ile güçlendirilmiş mutfak tüpü (el yapımı yatlayıcı) ele geçirildi.

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

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