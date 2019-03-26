Van'da terör örgütü iş birlikçilerine operasyon: 16 gözaltı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçileri olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı.

Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede PKK/KCK terör örgütünün iş birlikçisi oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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