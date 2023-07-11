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Vanessa Kirby yoğun ilgide zor anlar yaşadı! Askısını kontrol edemedi

11.07.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Vanessa Kirby, New York'ta Ölümcül Hesaplaşma filminin galasında bot gösterdi. Oyuncu yoğun ilgi sırasında poz verirken elbisesinin askısıyla da zor anlar yaşadı.

The Crown dizisiyle çıkış yapan Vanessa Kirby güzelliğiyle ve oyunculuğuyla büyük ilgi çeken isimler arasında. Vanessa Kirby, son olarak New York'ta Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One galasında boy gösterdi.

Oyuncu kırmızı halıya ipek uzun elbisesiyle geldi. Vanessa Kirby yoğun ilgiden şaşkına dönerken kıyafetini kontrol altında tutmakta zorlandı.

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Vücuduna bir çift şık kolla bağlanan kadife dökümlü siyah bir şal giyerek, sade olan görünümünü hareketlendiren oyuncu kameramanların yoğun ilgisi sırasında zor anlar yaşadı.

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Vanessa Kirby poz verdiği sırada sık sık askılarının kaymasıyla zorlandı ve istemediği bir görüntü vermek istemediği için epey çabaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Vanessa Kirby Oyuncu

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