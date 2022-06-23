Vantilatörü yanlış kullanıyorsunuz! Bu şekilde daha serinletici

Vantilatör, sıcak havalarda bir nebze serinlemek için tercih edilen klima kadar etkili olmasa da doğru kullanıldığında rahatlatabilen elektronik bir alettir. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak havalar dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam ediyor.

Bu durumda çoğu kişi serinlemek için farklı boyutlarda vantilatörlere yöneldi. Ancak, serinlemek yerine bulunduğunuz ortamı daha sıcak yapan basit bir hata yapıyor olabileceğinizi biliyor muydunuz?

VANTİLATÖRÜN DOĞRU KULLANIMI

Uzmanlar, hava akışının geldiği yönün odanın sıcaklığında büyük bir fark yarattığını söyledi.

Vantilatörü saat yönünün tersine üfleyecek şekilde ayarlarsanız çok daha serin hissedeceğinizi söylüyorlar.

Bunun nedeni, saat yönünün tersine dönmesinin soğuk havayı zemine doğru itmesidir. Daha soğuk hava teri buharlaştıracak ve gece boyunca rahat ve ferah kalmanıza yardımcı olan bir rüzgâr soğutma etkisi yaratacaktır.



