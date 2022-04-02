Variety: Netflix, Amazon Prime, HBO Max ve Disney Plus arasındaki rekabet Türkiye'deki yapım maliyetlerini yukarı çekiyor

ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Variety, ABD'li online video izleme platformlarının Türkiye'ye gelmesinin yapım maliyetlerini yukarı çektiğini, ancak bu durumun içerik üreticilerine ve yapımcılara yeni fırsatlar sunduğunu belirten bir haber yayınladı.

Netflix'in 7 milyon kişiyle Türkiye'de en çok abonesi bulunan platform olduğunu belirten Variety, bu yaz Türkiye'ye gelecek olan Disney Plus ve ülkeye yeni giriş yapan HBO Max'in yapım yarışında olduğunu aktardı.

Amazon Prime'ın da 2023 yılı itibarıyla orijinal Türk yapımlarına başlayacağını belirten dergiye konuşan yapım şirketi Inter Medya'nın başında bulunan Ahmet Ziyalar, "Disney Plus Türkiye'ye yarın yokmuş gibi yatırım yapıyor" dedi.

Ziyalar, Disney Plus'ın yazarlara, yönetmenlere ve oyunculara çok yüksek meblağlar ödediğini de ekledi.

Online video izleme şirketlerinin bu yarışının hem düşük maaşlara çalışacak yetenek hem de teknik eleman bulmayı zorlaştırdığı belirtildi.

Disney Plus, Türkiye'deki operasyonlarıyla ilgili derginin sorunlarına yanıt vermedi.

Şubat ayında ise WarnerMedia eskiden Ay Yapım ve Kanal D'de yöneticilik yapan Nermin Eroğlu'nu Türkiye'deki orijinal yapımlardan sorumlu kişi olarak atadıklarını duyurmuştu.

Rekabetin hızlanmasının yapım maliyetlerini Türkiye'de yer alan bütün şirketler için yukarı çektiği vurgulanırken bir yandan bu durumun piyasayı hareketlendirdiği belirtildi.

ABD'li şirketler dışında BluTV gibi yerel platformların da kendi yapımlarını ürettiği aktarıldı.

Türkiye'de yapımı gerçekleştirilen Kulüp, Fatma, Bir Başkadır gibi orijinal yapımların başında olan Netflix'ten Pelin Diştaş, insanların hayatlarının yaptıkları hikayelerde yansıtıldığını amaçladıklarını, yerel ve uluslararası izleyicinin bu hikayelerle kolayca bağ kurabildiğini dile getirdi.

