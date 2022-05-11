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  4. Vatan hainlerine özel operasyon! Rus işgalcilere yardım etmekle suçlanan kadın tutuklandı

Vatan hainlerine özel operasyon! Rus işgalcilere yardım etmekle suçlanan kadın tutuklandı

11.05.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında Rus birliklerine yardım etmekle suçlanan birçok Ukrayna vatandaşı olduğu tespit edildi. Bunlardan biri de belediye meclis sekreteri Nadiya Antonova'ydı. Antonova, asker, polis ve terörle mücadele uzmanlarının isimlerini açıklamakla suçlandı. Ukrayna'nın özel kuvvetlerinin, ülkesinin kahraman savunucularına ihanet etmekle suçlanan şüpheli işbirlikçiye baskın yaptığı anlar kameralara böyle yansıdı.

The Sun haber ajansı, vatana ihanetle suçlanan bir belediye meclis sekreterini yakalamak için seçkin Alfa Kuvvetleri birlikleri ve gizli istihbarat ajanlarından oluşan bir birliğe katıldı. Nadiya Antonova, yerel direnişin bel kemiğini oluşturacak asker, polis ve terörle mücadele uzmanlarının isimlerini açıklamakla suçlanmıştı ve Rus işgalcilere yardım etmekle suçlanan hainlere karşı ülke çapında düzenlenen bir saldırının parçası olarak birlikler tarafından tutuklandı.

''YAZIKLAR OLSUN''

Tutuklama, Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kurtarıldıktan sonra, Harkov ili kırsalında bulunan Kutuzivka'da gerçekleşti. Birlikler Antonova'nın yerini saptadığında, onu bombalanmış bir hükümet binasının bodrum katında sinmiş halde bulundu. Tutuklanan kadın öfkeyle karşılık verdi ve "Hain! Bir hain bulduğunu mu düşünüyorsun? Yazıklar olsun sana. Tüm zaman boyunca buradaydım. Burada nasıl yaşadığımızı sanıyorsun?” diye haykırdı.

BİRÇOK BİLGİ AKTARDI

Savcıların iddiasına göre Antonova, kırsal alan bilgileri ile mükemmel partizan savaşçıları olarak Ukrayna askerlerine destek olabilecek avcıların ve park korucularının kimliklerini de aktardı. Rus güçlerine destek gösterisinde sakinlerini beyaz kol bandı takmaya zorlamakla suçlandı. Rus birlikleri beyaz ve turuncu kol bantları takarken, Ukraynalılar sarı, yeşil ve mavi giyiyordu.

RUS ORDU BAŞKANIYLA İŞBİRLİĞİ YAPTI

Harkov Valisi Oleh Syniegubov, Antonova'nın şövalye çağrı işareti ile Rus ordusunun başkanı ile işbirliği kurduğunu ve terörle mücadele görevlilerini, çevre koruma gazilerini, avcıları ve kolluk kuvvetlerini Rus birliklerine resmen teslim etmek ve yerel halkı beyaz kol bandı takmaya zorlamakla suçlandığını söyledi.

'SIKIYÖNETİM ALTINDA VATANA İHANET'

NADİA

İkinci bir yetkili, Eduard Konovalov, daha doğuda, cephe hattı kasabası Staryi Saltiv'de koordineli bir başka baskınla ele geçirildi. Vali, yerel konsey başkanı Konovalov'un "gönüllü olarak işgalcilerin yanında yer aldığını, onlara barınak sağladığını ve halkı düşmana direnmemeye teşvik ettiğini" iddia etti.
Rus birlikleriyle işbirliği yapan bu insanlar “sıkıyönetim altında vatana ihanet” suçundan ömür boyu hapisle karşı karşıyalar.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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