İZMİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tayyip Erdoğansız bir hükümet kurmaya kalktığınızda o hükümet FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti hükümeti olur. Onlar da Türkiye'yi yangın yerine çevirir, 3 ay yönetemez." dedi.

Perinçek, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Tepe Kule Kongre Merkezi'nde düzenlediği dayanışma toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin bütçe açığı verdiğini ve ekonominin zor günlerden geçtiğini anlatan Perinçek, bu süreçten üretim devrimiyle çıkılması gerektiğini ifade etti.

Perinçek, "Buradan bir tek çıkış noktası var üretim devrimiyle buradan çıkılır, onun için ben kravatı çıkartım. Sizlere de kravatları çıkarmanızı öneriyorum. Türkiye bir üretim devrimiyle buradan çıkar, ihracatı arttırmak da üretim devrimine bağlı, refah da dış ödemeler açığını kapatmak da üretim devrimine bağlı. Üretim devrimi Türkiye'nin gündemine oturmuş. Türkiye bunu keşfedecek hükümet günü kurtarmaya çalışıyor, buradan bir devrimle çıkılacağını herkes görecek." ifadesini kullandı.