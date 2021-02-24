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  4. Vatandaşa uyarı: Seksi kardan adamlar yapmayın!

Vatandaşa uyarı: Seksi kardan adamlar yapmayın!

24.02.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Vatandaşa uyarı: Seksi kardan adamlar yapmayın!

Kanada'nın Winnipeg kenti sakinlerinin başı seksi kardan adam vakalarıyla dertte. Winnipeg Şehri Şikayet Departmanı'nın Facebook sayfasından yapılan paylaşımda vatandaşlardan cinsel içerikli kardan adam inşa etmeye son vermeleri istendi.

Kışın sert ve bol kar yağışlı geçtiği Kanada Winnipeg'de şehrin birçok noktasında cinsel içerikli kardan adamlar görülmeye başlandı.

Winnipeg Şehri Şikayet Departmanı isimli Facebook hesabından yapılan paylaşımda 'seksi kardan adam' uyarısında bulunuldu.

Şehir sakinlerinin haberleşmesi için kurulan ve kentte yaşanan gelişmelerin paylaşıldığı parodi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda "Lütfen şehre seksi kardan adamlar inşa etmekten vazgeçin" denilerek fotoğraflar paylaşıldı.

Esprili paylaşımlardan bir diğerinde ise "Bunu yapan kişilerin kamera görüntüleri elimizde. Polisler olayı araştıracak" denildi.

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