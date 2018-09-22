Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecekti. 2017 Aralık ayında başlayan uygulamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ülke genelinde il ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 30 bin 344 kişi ismini, 75 bin 248 kişi de soyadını düzeltti. İsim düzeltme talebi en fazla 7 bin 501 kişi ile Marmara Bölgesi'nden geldi. Marmara’yı 5 bin 671 kişi ile İç Anadolu, 3 bin 852 kişi ile Akdeniz, 3 bin 573 kişi ile Güneydoğu Anadolu, 3 bin 389 kişi ile Doğu Anadolu, 3 bin 295 kişi ile Ege, 3 bin 63 kişi ile Karadeniz bölgeleri takip etti.

İSTANBULLULAR İSİM DEĞİŞTİRMEYE KOŞTU

İl bazında bakıldığında en çok ad düzeltmesi İstanbul’da yapıldı. İstanbul’da 4 bin 318 kişi ismini düzeltirken, İstanbul’u 2 bin 177 kişi ile Ankara, bin 368 kişi ile İzmir, 952 kişi ile Diyarbakır, 888 kişi ile Kayseri, 837 kişi ile Kocaeli, 792 kişi ile Antalya, 768 kişi ile Bursa, 746 kişi ile Konya izledi.