"Vatandaşlar görevi gereği ülkesini darbecilerden korudu"

Bir gazetecinin sosyal medya hesabından, "Darbe mi oluyor" paylaşımı üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu belirten Özkaya, bunun üzerine önce AK Parti Genel Merkezine oradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçtiğini anlattı.

Bir vatandaş olarak darbe girişimine karşı üzerine düşeni yaptığını dile getiren Özkaya, "O akşam Albay Mete Kuş beni aradı, 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın darbecilere karşı olduğunu söyledi. Ben de gazeteci Abdülkadir Selvi'ye telefonla ulaşarak Ümit Dündar'ın canlı yayına alınmasının faydalı olabileceğini söyledim. 'FETÖ darbe yapıyor' diyen ilk siyasetçiyim. 22.46'da attığım tweet duruyor.

Kapatılmak istenilen Meclis'in bir üyesi olarak darbecilere karşı mücadele vermek için sokağa inerek tanka karşı çıktık." ifadelerini kullandı.

Sanık eski albay Fatih Yarımbaş'ın darbe girişimine karşı vatandaşları yönlendirmek yerine neden polisi aramadığına dair sorusuna Özkaya, "Vatandaşın darbeyi önlemek gibi bir görevi vardı ve vatandaş bunun gereği o gün ülkesini darbecilerden korudu." cevabını verdi.

Darbe girişiminde yer alan sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Özkaya, davaya katılma talebinde bulundu.

- "TBMM bombalandı"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de darbe girişimini haberlerden öğrendikten sonra

vakit kaybetmeden TBMM'ye gittiğini dile getirdi.