HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Vatandaşlar iki grup arasındaki kavgayı film izler gibi izlediler

Vatandaşlar iki grup arasındaki kavgayı film izler gibi izlediler

İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2020 17:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar film izler gibi izlediler.

Olay, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı önünde meydana geldi.

İki grup arasındaki tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı amatör kamera görüntüledi. Birbirlerine öldüresiye vuran kişilerin kavgasını gören vatandaşlar ne polisi aradı, ne de kavgayı ayırdı. Görüntülerde iki kişinin birkaç kişiyle kavga ettiği görülürken, kavgaya karışan kişilerin elbiseleri parçalandı.

Kavga eden kişilerden birisi elbiseleri yırtık ve kanlar içinde kavga yerinden kaçarak kurtulabildi. Dakikalar süren kavga sonunda taraflar olay yerinden ayrıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Yeni çekilen UFO görüntüleri olay yarattıYeni çekilen UFO görüntüleri olay yarattı
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!

En Çok Okunan Haberler

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

Tam 35 yıldır kokluyorlar! Nedeni ise...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sultangazi'de renkli görüntüler

Sultangazi'de renkli görüntüler

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Diğer Haberler
Korkutan görüntüler! Çocuğu için 8'inci kattaki balkona salıncak kurdu

Görüntülere tepki yağdı! "Bu nasıl baba?"

Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan böyle yüzüyor

İzleyenleri şaşkına çeviren görüntü

İngiltere’de çekilen UFO görüntüleri olay yarattı!

Yeni çekilen UFO görüntüleri olay yarattı

Sultangazi'de polisi görünce otların arasına saklandılar

Güldüren anlar! Polisi görünce...

Adıyaman’da toz hortumu şoku! Havanın ısınması sonrası oluştu

Korkutan anlar! Hava ısındıktan sonra ortaya çıktı

Pandemi mahsur bıraktı! 6 farklı ülkeden gelmişlerdi

Onları koronavirüs bile durduramadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.