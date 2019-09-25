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Vatandaşları sağlık kurulu raporu vaadiyle dolandıran sahte profesör tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul ve Kocaeli’de sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşlara kendisini profesör doktor olarak tanıtıp dolandırdığı iddiası ile polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, İstanbul ve Kocaeli’de bulunan doktorların isimlerini kullanıp, “Ben profesör doktorum” diyerek tanıtan H.K.

Vatandaşları sağlık kurulu raporu vaadiyle dolandıran sahte profesör tutuklandı

İstanbul ve Kocaeli’de sağlık kurulu raporu almak isteyen vatandaşlara kendisini profesör doktor olarak tanıtıp dolandırdığı iddiası ile polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul ve Kocaeli’de bulunan doktorların isimlerini kullanıp, “Ben profesör doktorum” diyerek tanıtan H.K. isimli şahıs, vatandaşları para karşılığında sağlık kurulu vaadiyle dolandırdı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla kendisini doktor olarak tanıtan H.K., tuzağına düşürdüğü vatandaşları, kendilerine sağlık kurulu raporu vereceğini söyleyerek dolandırdığı ortaya çıktı.
Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, onlarca kişiyi dolandırdığı tespit edilen H.K.’yi yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla H.K. dün yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Vatandaşları sağlık kurulu raporu vaadiyle dolandıran sahte profesör tutuklandı

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