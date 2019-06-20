HABER

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 15:16 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe’de önceki gün etkili olan sağanak yağış, sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, bölgede 3 kişinin de arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe’de önceki gün etkili olan sağanak yağış, sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, bölgede 3 kişinin de arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkmasını istiyor.
Selin ardından yıkık binalarda hasar tespit çalışmaları sürerken mahalleye birkaç saat içinde içme suyu verileceği öğrenildi. Bölgede şiddetli yağmur yeniden başlarken yetkililer vatandaşlara yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yemek almak için ellerinde tencereler ile koşa koşa geldiler
Trabzon Büyük Şehir Belediyesi’ne ait TİSK tarafından vatandaşlara tankerlerle içme suyu verilirken, bölgede yapılan çalışmaların ardından bölgeye birkaç saat içinde musluklardan içme suyu akacağı belirtildi.
Bölgede Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan yemekhane ile vatandaşlara sıcak yemek dağıtılırken, yörede yaşayan ailelerin çocuklarının sıcak yemek yiyecek olmanın sevinciyle ellerinde tencereler ile yemek dağıtımına koşmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor

Vatandaşların dere yataklarından yüksek kesimlere doğru çıkması isteniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ormanın içindeki 'gizli cennet' ziyaretçilerini büyülüyor

Ormanın içindeki 'gizli cennet' ziyaretçilerini büyülüyor

Okula başlama yaşı değişiyor! Kanun teklifi kabul edildi

Okula başlama yaşı değişiyor! Kabul edildi

'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dağlar bizimdir' diyenler bugün telsizle konuşamıyorlar

Bu sabah yakalanmıştı! Soylu'dan ilk açıklama

Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.