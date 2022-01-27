Vazgeçilmez mutfak sohbetleri için kullanılabilecek en iyi mutfak masası modelleri hangileri?

Herkesin istekleri ve öncelikleri farklı. Kimi işlevselliği her şeyin önüne koyarken kimi ise alacağı ürüne tasarımına bakarak karar veriyor. Eğer yakın zamanda mutfak masası almayı düşünüyorsanız birçok çeşit arasından seçim yaparken zorlanmanız olası. Sizin için kullanışlılığını ve şıklığını gözeterek derlediğimiz, klasikten moderne en kaliteli mutfak masalarını içeren yazımıza bakmadan geçmeyin deriz!

1. Klasik bir modele farklı bir dokunuş!

Mutfağınızda rahat etmenizi sağlayacak mutfak masası tavsiyemiz Vilinze'den geliyor! Markanın Avanos adını verdiği serisine ait bir model olan ürün, aslında oldukça klasik bir model. Levha şeklinde bir ahşap ürünü olan MDF'den üretilen Vilinze Avanos Mutfak Masası, dayanıklı ve kaliteli yapısıyla kullanıcılarını memnun ediyor. Klasiklerin dışına çıkan antrasit rengi ile mutfağınıza çok yakışacak bu ürünü, beyazın hakim olduğu bir mutfağınız varsa mutfak dekorasyonunuza keskin bir dokunuş yapmak için kullanabilirsiniz. Ya da inox beyaz eşyalarınızla uyum yakalamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yanına seçeceğiniz canlı renklerdeki şık sandalyeler ile mutfağınızın güzelliğini bir seviye yukarıya taşıyabilirsiniz!

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2. Hayatta her zaman pratikten yana olanlara!

Bir seçim yapacağı zaman gönlü hep pratikten yana olanlardan mısınız? Eğer siz de az zamanda çok iş yapmayı seven, dar alanlarda büyük işler başarmak isteyen veya klasiklerin dışına çıkmaktan hoşlanan biriyseniz listemizde sizin için harika bir ürün var! Dekorfim Flamingo Beyaz Mutfak Masası, dayanıklı ve şık tasarımıyla fark yaratıyor. Kayma yapmaması için ayaklarında plastikler bulunan masa, katlanır özellikli olduğu için dar bir mutfağınız varsa bile gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bir ürün. Yemek yerken açarak 134x60x72 santimlik boyuta getirebilir, işiniz bitince kapatarak kapladığı alanı yarı yarıya düşürebilirsiniz. Sizce de mükemmel değil mi?

3. Mutfağınızda bar stilinde bir masaya ne dersiniz?

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En güzel mutfak masası modellerini bu listede bulacağınızı size en başta söylemiştik! Yurudesign Style Mutfak Masası, klasik çizgilerden kurtulmak isteyenler için oldukça güzel bir ürün. Bar masası şeklinde tasarlanan ürün, en geniş aile yemeklerinizi kaldıracak boyutta olmasa da günlük kullanım için son derece şık ve kullanışlı bir model. 1. sınıf malzemeden üretilen mutfak masası, dikdörtgen şekli ve beyaz rengiyle mutfağınıza yakışacak. En göz alıcı özelliği ise kenarında bulunan raflar. İster bakliyat kavanozlarınızı ister dekoratif eşyalarınızı isterseniz de baharatlıklarınızı koyun, tercih sizin!

4. En küçük mutfaklar bile şıklığından ödün vermemeli!

Herkes kocaman mutfaklara ya da kalabalık bir aileye sahip olacak diye bir kural yok. Peki, ufak mutfağınızdaki bu dezavantajınızı avantaja çevirecek bir mutfak masası alabileceğinizi söylesek? Ankaflex Duvara Monte Mutfak Masası; adından anlaşılacağı üzere duvara monte edilen ve açılıp kapanabilen bir tablaya sahip olan, fazlasıyla kullanışlı bir ürün. Mutfağında eşya koymak için fazla yer bulunmayanlar için en iyi mutfak masası olabilecek Ankaflex masayı kolayca temizleyebilir, iki kişi rahatlıkla yemek yiyebilirsiniz. Tek başına yaşayanların, yeni evli veya çocuksuz çiftlerin, yer kaplayan eşyalardan hoşlanmayanların bayılacağı mutfak masası ile yemek yemek artık çok daha kolay!

5. İddia ediyoruz, daha fonksiyonel bir masa görmediniz!

Mutfaktaki konforunuzu birkaç kat artıracak İntarz İnci Raflı Mutfak Masası ile karşınızdayız. Bu masayı diğerlerinden ayıran ne derseniz katlanabilir özelliğinin yanında sabit raflı tasarımıyla düzenleyici görevi görüyor olması deriz! Beyaz rengi ile her tarzdaki mutfak mobilyasına uyum sağlayacak mutfak masası, yüksek kaliteli materyalleri ve yanmaya dirençli yapısı ile dikkatleri üzerine topluyor. 2 adet solda, 2 adet sağda olmak üzere toplam 4 tane rafı bulunan masa; orta kısımda kalan geniş bölmesiyle depolamak istediğiniz büyük parçaları rahatlıkla muhafaza ediyor. Katlıyken ayrı, açıkken apayrı bir görünümü olan İntarz mutfak masası ile aradığınız her şey yerli yerinde!

6. Ahşabın asaletinden vazgeçemeyenler buraya!

Size yalnızca klasik tarzda mutfak masası önerileri sunamazdık tabii ki! Doğanın güzelliğini mutfağınıza taşıyacak, mutfağınızın hangi köşesine koyarsanız koyun durduğu yere şıklık katacak modeli söylüyoruz: Defa Mutfak Masası! %100 doğal ladin çamdan üretilen masa, 180x90 cm boyutuyla en geniş ailelere bile yetiyor. Sağlam ve dayanıklı bir masaya ihtiyacınız varsa bu ürüne bakmadan geçmeyin. Dikdörtgen metal ayakları ile sıradanın dışına çıkan Defa Mutfak Masası, size bir sürprizle geliyor! Masanın yanında gelen 150x30 cm boyutundaki bank, uyumlu bir görünüm yakalayarak size doğal bir şıklık sunuyor. Piknik hissini evinize taşımaya ne dersiniz?

7. Çekirdek ailelere özel bir mutfak masası!

Doğal çam rengiyle beğeninizi kazanacağını düşündüğümüz bir ürün önerimiz var. Mutfak dolaplarında tercihinizi ahşaptan yana kullandıysanız dolaplarınıza uyum sağlayacak bir masa seçerek mutfağınızın bütünlüğünü koruyabilirsiniz. Dikdörtgen tasarımı ve siyah metal ayaklarıyla oldukça hoş bir görünümü olan Plusaksesuar Ahşap Masif Mutfak Masası, özenle zımparalandığı ve kıymık gibi tehlikelerden arındırılarak kullanıma sunulduğu için çocuklarınıza veya size zarar vermiyor. Ağaç görünümüne sahip olan bir ürün değil, doğal ahşaptan üretilen bu ürünü diğerleriyle karıştırmayın! Geri dönüştürülebilir yapısı ile çevreye zarar vermeyen masa, her açıdan en kaliteli mutfak masası olmaya aday.

8. Weblonya'dan sevimli bir model!

Hem en kolay erişebileceğiniz alana koyabileceğiniz hem en dar alanlara bile sığdırabileceğiniz bu sevimli takım Weblonya'dan geliyor! Masa deyince aklınıza hep dikdörtgen modeller geliyor olabilir. Ancak kare masalara da bir şans verebilirsiniz. 2 kişilik bir aileniz varsa veya 2 kişilik bir öğrenci evinde yaşıyorsanız gönül rahatlığıyla Weblonya Mutfak Masa Takımı'nı alabilir, mutfağınızda gereksiz yer kaplayan eski masanıza elveda diyebilirsiniz. Metal ayaklı 1 adet masa ve 2 adet tabureden oluşan takım, kaliteli ve hoş görünümüyle beğenileri kazanıyor. 32x32 cm taburelerinin ne kadar dayanıklı olduğunu 120 kilogramlık taşıma kapasitelerinden anlayabilirsiniz!

9. Yuvarlak masaları sevenlere!

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Sıra geldi mermer desenli yuvarlak masa önerimize! Yuvarlak masalar, çok yer kapladıkları önyargısı ile her zaman ikinci plana atılsalar da aslında durum böyle değil. Bu masalara oturabilecek kişi sayısını düşünürseniz kare ve dikdörtgen masalara kıyasla daha avantajlı olabileceklerini göreceksiniz. Ancak tabii ki bu noktada devreye mutfağınızda masayı koyabileceğiniz alan ve bu boyutta bir masaya olan ihtiyacınız giriyor. Eğer yuvarlak bir masa koymak için uygun bir mutfağa, kalabalık bir aileye ve mermer desenine karşı bir ilgiye sahipseniz bu mutfak masası sizin için ideal! Mutfağınıza modern bir dokunuş katmak istiyorsanız 4 sandalyesi ile birlikte gelen bu masa yardımınıza koşacak.

10. Mutfak dekorasyonunuzu hareketlendirin!

Canisa Concept markasının Eva serisine ait bir model olan mutfak masası, üst kalite tasarımıyla bir bakanı tekrar baktırıyor! Siyah renkli ve mermer desenli bu ürün, mutfağınızın cazibesini artıracak gibi görünüyor. Gürgen ağacından üretilen ve üzeri lake boyanan masa ayakları, sağlam yapısıyla masanızdaki tüm ağırlığı kolaylıkla taşıyabiliyor. Suya ve darbeye karşı dayanıklı bir malzeme olan MDF'den üretilen tablası, işlevselliğinin yanı sıra estetik bir görünüm sunuyor. Durun, daha bitmedi! Sizi çok etkileyecek bir özelliği daha var. Kapalı haldeki boyutu 80x132 cm olan masa açılarak 80x170 cm boyutuna gelebiliyor. Ayrıca çocuklarınız düşünülerek üretildiği için çarpmalara karşı koruma sağlaması amacıyla masa kenarları oval şekilde üretilmiş!

11. Zarif tasarım!

En iyi mutfak masaları listemizin son ürünü olan Yirmi15 Dekoratif Mutfak Masası, beyaz mermer rengiyle göz alıyor. Suntalam malzemeden üretilen mutfak masası, demonte halde gelse de kurulumu çok kısa sürede tamamlanabiliyor. Dikdörtgen şeklinde ve 70x120 cm boyutunda olan ürün, çizilmelere karşı dayanıklı olan masa ayaklarıyla sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca yuvarlak tabanlı ayarlanabilir ayakları zemini çizmiyor, böylece size ekstra masraf çıkarmıyor. Sevdiklerinizle gece yarısı sohbetlerinizin, ders arası çay veya kahve kaçamaklarınızın, en tatlı davetlerinizin kahramanı olacak masa ile mutfağınıza ışıltı katın!



