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Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'a sivrisinek şoku: "Alın yazımı da yeseydin!"

01.07.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur Yıldız karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı sivrisinek ısırdı. Sosyal medya hesabında durumunu paylaşan Yeşilçay'ın "Alın yazımı da yeseydin!" ifadesi takipçilerini gülümsetti.

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'a sivrisinek şoku: "Alın yazımı da yeseydin!"

Başrollerini Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar ile paylaştığı Veda Mektubu dizinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay uzun süredir Necati Kocabay ile aşk yaşıyor. Ünlü oyuncu, Instagram hesabının hikaye kısmında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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NURGÜL YEŞİLÇAY'IN 'SİVRİSİNEK' KABUSU

Yaz aylarında beliren sivrisineklerden muzdarip olan Nurgül Yeşilçay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ne! Bu ne! Sivrisinek hayvanının yaptığına bak! Yok alın yazımı da yeseydin! İyi kaçtım ama"

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Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerini gülümsetti.

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