VEDAŞ, borcu olan belediyenin elektriğini kesti, belediye VEDAŞ’ın binasını mühürledi

Tatvan’da Belediye ve VEDAŞ, elektrik borcu sebebiyle bir kez daha karşı karşıya geldi. VEDAŞ Tatvan İşletme Müdürlüğü ekipleri elektrik borcu sebebiyle Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kırkbulak köyünde bulunan su deposunun elektriğini kesti. Belediye ve VEDAŞ yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde bir sonuca varılamayınca belediye ekipleri ise bu kez ilçenin İşletme Mahallesi’nde hizmet veren VEDAŞ binasıyla ilgili inceleme başlattı. Belediye ekiplerince yapılan incelemede, binanın ruhsatsız olduğu, alt yapı sorunu mevcut olduğu, ve bahçesinde de kaçak su şebekesinin bulunduğu tespit edildi. Konuyu görüşmek amacıyla VEDAŞ binasına giden Tatvan Belediyesi Başkan Vekili Mazhar Şeflekçi ve Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, VEDAŞ Tatvan İşletme Müdür Vekili Erdem Karaman ile görüştü. Yapılan görüşme sonuç vermeyince VEDAŞ su deposuna elektrik vermedi. BİNA MÜHÜRLENDİ Tatvan Belediyesi yetkilileri de ruhsatsız olan VEDAŞ binası hakkında tutanak tutup, çalışanları dışarı çıkartarak, binayı mühürledi. Ayrıca, alt yapı işlemleri için binanın bulunduğu yol kapatılırken, bahçedeki kaçak olduğu belirtilen su şebekesi ise mühürlendi.

""7 MİLYON LİRA SU BORCU VAR" Binanın mühürlenmesinin ardından konuyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan VEDAŞ Tatvan İşletme Müdür Vekili Erdem Karaman, Kırkbulak Su Deposu’nun 17 milyon lira su borcu bulunduğunu ve talimatlar doğrultusunda su deposunun elektriğini borcundan dolayı kesip saati mühürlediklerini söyledi. VEDAŞ binası önünde gazetecilere açıklama yapan Tatvan Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ise, “Bu binanın alt yapı sorunu var. Birde binanın ruhsatı eksik. Bu yüzden burada bir çalışma yürütüyoruz. Karşı tarafa herhangi bir müdahalede bulunmadık. Sadece kanunlar çerçevesinde işlerimizi yapmak amacıyla buradayız" dedi. "VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN DİYE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ" Kırkbulak Köyü'ndeki ana şebeke su deposunun elektriğinin VEDAŞ tarafından kesildiğini ifade eden Korkmaz, “Bu sadece belediyeyi ilgilendiren bir konu değil. Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olduğu için ve vatandaş sıkıntı yaşamasın diye biz orada bir tane jeneratör kullanıyoruz. Şuan jeneratör ile idare ediyor ve enerji sıkıntısını giderip ilçeye su veriyoruz. Vatandaşın su ihtiyacı karşılansın, vatandaş mağdur olmasın diye biz elimizden geleni yapıyoruz. Belediyenin VEDAŞ’a önceki dönemlerden kalma su borcu var. Yapılandırma yapılmış ve bu çerçevede ödemelerimizi yapıyoruz. En son bir hafta önce de onlara ödeme yapmıştık ama buna rağmen su deposunun elektriğini kesmişler. Elektrik kesintisinin normale dönmesi ve bu konunun düzeltilmesi amacıyla mahkemeye başvurmuş durumdayız. Kararın çıkmasını bekliyoruz. Bina ruhsat işlemi ve alt yapı konusuna gelince, buradaki kanalizasyon ve su şebekesinin işlemleri tamamlandıktan sonra, binanın ruhsat durumunun tamamlanmasıyla mührü tekrar sökeceğiz" diye konuştu.

TATVAN BELEDİYESİ'NDEN 'VEDAŞ' AÇIKLAMASI Bitlis’in Tatvan Belediyesi, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ile yaşanan elektrik kesilme durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere son günlerde ilçe geneline sık sık su kesintileri yaşanmaktadır. Yaşanan kesintilerin küçük ve lokal bir kısmının sebebi belediyemiz tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ve doğalgaz şirketi tarafından yürütülen şebeke çalışmaları olmakla beraber uzun süreli su kesintilerinin sebebi ne yazık ki su depolarının elektriğinin kesilmesidir. Bilindiği üzere kentimizin su ihtiyacının büyük bir kısmı ana depo olan Kırkbulak su deposu tarafından karşılanmaktadır. Bu su depomuzun ve diğer depolarımızın elektriği Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından ‘borç’ bahane edilerek sürekli kesilmektedir. Belediyemizin önceki dönemlerden kalma elektrik borcu yapılandırılmış olup ödemelerimiz düzenli olmasına rağmen ilgili dağıtım şirketi belediyemize göndermiş olduğu tebligatta borcun kapatılmaması durumunda elektriklerin kesileceğini belirtmiş olup hemen akabinde elektrikleri kesmiştir. Tebligat ile aynı gün içerisinde kesinti yapılması teamüllere aykırı olup, kesintilerin keyfi, kasıtlı ve kötü niyetli olduğunu göstermektedir. Yine nakit ödemelerimizin yanı sıra Güneş Enerji Santralimizden (GES) şebekeye verilen enerji tutarında borçtan mahsup yapılmaktadır" denildi.

Düzenli ödeme yapılmasına rağmen özellikle su depoların elektriğinin kesilmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığı belirtilen açıklamada, "VEDAŞ’ın bu uygulaması halkımızın en temel hakkı olan temiz su hizmeti alma hakkının kesintiye uğramasına ve halkımızın mağduriyet yaşamasına sebebiyet vermektedir. Öte yandan elektrik kesintisi yüzünden hastaneler ve itfaiye gibi kritik hizmet yürüten birimlerinde su sıkıntısı yaşamasına sebebiyet vermektedir. Şuan itibarıyla su depolarımızın ve belediye hizmet binalarımızın elektrikleri kesilmiş durumdadır. Bu hukuksuz uygulama neticesinde halkımız mağdur edilmektedir. Su depolarına jeneratörlerle enerji vererek mağduriyeti en aza indirmeye çalışırken konuyla ilgili gerekli hukuki girişimleri de başlatmış bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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