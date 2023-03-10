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Vefa Tanır neden öldü, hastalığı neydi? Eski Bakan Vefa Tanır kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti? Acı haberi duyurdu!

10.03.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vefa Tanır hayatını kaybetti. Geçmişte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Bayındırlık Bakanı, Orman Bakanı ve Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Tanır'ın ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Peki, Vefa Tanır neden öldü, hastalığı neydi? Eski Bakan Vefa Tanır kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Vefa Tanır neden öldü, hastalığı neydi? Eski Bakan Vefa Tanır kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti? Acı haberi duyurdu!

Vefa Tanır ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Eski bakan Vefa Tanır 96 yaşında hayatını kaybetti. Basında yer alan haberler sonrası brçok kişi eski bakana ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. İşte Vefa Tanır'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine dair detaylar...

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VEFA TANIR KİMDİR?

Vefa Tanır, 1927'de Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya geldi.

Vefa Tanır, 12, 13, 14, 15, 18 ve 19. dönem Konya milletvekilli seçildi.

Vefa Tanır, 36. ve 39. hükümet döneminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 38. hükümet döneminde Bayındırlık Bakanı, 49. hükümet döneminde Orman Bakanı, 51. ve 52. hükümet döneminde Milli Savunma Bakanı olarak görev yapmıştır.

Vefa Tanır, evli ve 2 çocuk babasıydı.

VEFA TANIR NEDEN ÖLDÜ?

Vefa Tanır hayatını kaybetti. Geçmişte, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Bayındırlık Bakanı, Orman Bakanı ve Milli Savunma Bakanı olarak görev yapan Vefa Tanır'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken cenaze törenine dair detaylar da belli oldu.

VEFA TANIR'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Vefa Tanır için 13 Mart Pazartesi günü TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Vefa Tanır'ın cenazesi ardından memleketi Konya'ya götürülüp Ilgın Çukur Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Ulu Mezarlığı'nda defnedilecek.

ESKİ BAKAN VEFA TANIR'DAN ACI HABER

AK Parti Konya Milletvekili Prof.Dr. Hacı Ahmet Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ilgın'ın Konya’nın, Türkiye’nin Vefa Bey'i, Vefa Amcı'sı vefat etti.

Ilgın'ımızın yetiştirdiği usta siyasetçi kıymetli hemşehrimiz yakın akrabam Sağlık ve Sosyal Yardım Bayındırlık Orman ve Milli Savunma Bakanlıkları, TBMM Başkan Vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yapmış Dr. Vefa Tanır’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

(Cenazesi 13.03.2023 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip #Ilgın'da teşyi edilecektir.)"

Vefa Tanır

Vefa Tanır

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Vefa Tanır

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