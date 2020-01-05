HABER
  4. Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anmak için toplanıyor

Vefakar gençlik, fedakar ecdadı 105'inci yılında anmak için toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, düzenlenecek yürüyüş için on binlerce vatandaş, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlar toplanmaya başladı.

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinde otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyerek toplanma alanına geldi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Toplanma alanına Meclis Başkanvekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra çok sayıda milletvekili de geldi.

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

"Fedakar" ecdadı anmak için bir araya gelen "vefakar" gençler de, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri toplanma alanında, güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Şakacı kıraathaneŞakacı kıraathane
İstanbul’a kar yağmayınca vatandaşlar açık buz pistlerinde kışı yaşıyorİstanbul’a kar yağmayınca vatandaşlar açık buz pistlerinde kışı yaşıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sarıkamış Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! 2 yaşındaki bebek 20. kattan düşt

Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

Panik anları! Bebek ölümden döndü!

13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde 'yanlış iğne' iddiası

13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde vahim iddia!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! (5 Ocak Pazar İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi

Endonezya'daki selde ölü sayısı yükseldi

BM'den Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

BM'den Hafter güçlerinin askeri okul saldırısına kınama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.