Veliaht Prens Selman'ın şakası konferansa damga vurdu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na Veliaht Prens'in sözleri damga vurdu. Salman gülümseyerek "Başbakan Hariri, Suudi Arabistan Krallığı'nda iki gün daha kalacak, umarım alıkonulma söylentileri patlak vermez" sözlerini söyledi.

KAHKAHA TUFANI KOPTU, HARİRİ GÜLÜMSEDİ



Veliaht Prens'in bu sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı. Lübnan Başbakanı Hariri de Veliaht Prens'in bu sözlerini gülümseyerek karşıladı ve Prens ile tokalaştı.

Lübnan Başbakanı Hariri'nin, Suudi, Arabistan tarafından alıkonulduğu söylentisi geçtiğimiz yıl Kasım ayında patlak vermişti. Hariri'nin yaklaşık bir ay kadar sonra istifa ettiğini duyurması Fransız medyası tarafından da yakın merceğe alınmıştı.

HARİRİ YENİDEN SEÇİLMİŞTİ



Geçtiğimiz Mayıs ayında Lübnan'da 9 yıl aradan sonra gerçekleşen genel seçimlerde Hariri üçüncü defa başbakan olarak seçilmişti.

Hem Suudi Arabistan hem de Lübnan vatandaşı olan Hariri ayrıca Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili Suudi tarafına desteğini açıkça belli etmişti.

Kaynak: Hürriyet

