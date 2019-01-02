HABER

Venezuela'dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 23:25 | Son Güncelleme

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Perulu mevkidaşıyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "baskıyı artırma" konusunu görüştüğü belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında kınama yayımladı

BOGOTA (AA) - Venezuela hükümeti, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya daha fazla baskı yapılması için" Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio ile görüştüğü belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında kınama yayımladı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yemin töreni için bu ülkede bulunan ve Kolombiya'yı da ziyaret edecek Pompoe'nun, bölgeye, "Venezuela'daki rejimin zor kullanılarak devrilmesinin" yollarının aramak amacıyla geldiği öne sürüldü.

Açıklamada, Pompeo'un, burada Peru Dışişleri Bakanı Popolizio ile yaptığı ve "Maduro'ya baskı artırma noktasında mutabık kalındığı" iddiasıyla haberlere konu olan görüşme hatırlatıldı.

Pompeo'nun bölgeye, "emri altındaki hükümetlere talimatlar vermek için geldiği" belirtilen açıklamada, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya yönelik yürüttüğü "ikiyüzlü ve ısrarlı müdahaleciliği" şeklinde nitelenen politikası da kınandı.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela karşısındaki bu politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Pompeo, Brezilya'daki temaslarının ardından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüşmek için bu ülkeye gitti.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Yüksekova’nın köy yollarında kardan tüneller oluştuYüksekova’nın köy yollarında kardan tüneller oluştu
Bursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybettiBursa Valisi Canbolat'ın annesi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları belli oldu! MPİ 2 Ocak Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye dörde bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 2 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Adana ve Malatya'da eğitime kar engeli

İki ilde eğitime kar engeli

Tableti tamir ederken elinde patladı

Tableti tamir ederken elinde patladı

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Fransa'nın aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.