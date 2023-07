VERMEM SENİ ELLERE 7. BÖLÜM tek parça izle! ATV VERMEM SENİ ELLERE dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Vermem Seni Ellere 7. bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor. ATV'de yayın hayatına başlayan Vermem Seni Ellere, Zeliş ve Mehmet'in hikayesini konu alıyor. Dizi, dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor. İzleyiciler merakla 7. bölümü beklemeye başladı. Vermem Seni Ellere'nin yeni bölümü 30 Temmuz akşamında yayınlanacak. İşte Vermem Seni Ellere yedinci bölüm konusu...

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Vermem Seni Ellere, her Pazar akşamı ATV'de yayınlanacak. Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Vermem Seni Ellere dizisinin altıncı bölümde; Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzeredir. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır. Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar. Zeliş, yine Mehmet'in geçmişine teğet geçmiş, gerçekleri öğrenememiştir. Ama bu, öğrenmeyeceği anlamına mı gelmektedir? Mehmet, bu sırrı daha ne kadar saklayacaktır? Zeliş'in Hande ile olan arkadaşlığı Mehmet'i fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış, Hande ve Zeliş'in birlikte organize ettiği yöresel ürün pazarına gitmeyi reddetmiştir. Ama Mehmet o etkinliğe baş düşmanlarından birinin daha gittiğini öğrendiğinde kayıtsız kalabilecek midir? Mehmet, Zeliş'e çok sinirlidir. Zeliş yine kendi bildiğini okumuş hem Soner'in hem de Hande'nin ekmeğine yağ sürmüştür. Ama öyle bir şey olur ki Mehmet ve Zeliş; aralarındaki bağın kolay kolay kopmayacağını anlar. İlk defa birbirlerine karşı çok açık ve itirafa çok yakın oldukları anda Zeliş; Mehmetle arasındaki o büyük engelle karşılaşır.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Vermem Seni Ellere dizisinin yedinci bölümde; Zeliş, Mehmet'le bir ihtimallerinin olduğunu düşündüğü anda hiç ummadığı bir yerden bir setle karşılaşmış, babasının Mehmet'i asla onaylamayacağını öğrenmiştir. Babası için tüm dünyayı karşısına almaktan çekinmeyen Zeliş, Mehmet'ten de vazgeçecektir. Mehmet'i kendinden uzaklaştırmak için, ondan vazgeçebilmek için türlü yola başvurur. Artık eski haline dönmeye kararlıdır. Mehmet'i hayatından çıkaracak, kendi yoluna bakacaktır.

Şakir, Zeliş'e resti çekse de için için ona çok üzülmektedir. Kızına, aslında onun iyiliğini düşündüğünü göstermek için bu zamana kadar hiç anlatmadığı gerçekleri anlatır. Şakir, Mehmet'i kızından uzaklaştırmak isterken onu Hande'ye yakınlaştırmak niyetindedir. Mehmet ise Zeliş'in ondan niye uzaklaştığını bulacaktır. Bunun için Kıvanç ve Uğur'la bir plan yapar. Ne olursa olsun Zeliş'in ona niye sırt çevirdiğini öğrenecek ve onu ikna edecektir. Ama kusursuz görünen planda Mehmet'in hesaba katmadığı bir şey vardır. Mehmet, Zeliş'i ondan ayıran sebebi yine de öğrenememiş ve ondan vazgeçmesi gerektiğini anlamıştır. Zeliş, yine de Mehmet'e "gitme" diyebilecek midir? Zeliş, "gitme" dese bile Mehmet, kalabilecek midir? Peki Zeliş, son anda öğrendiği gerçeklerden sonra şimdi ne yapacaktır?

VERMEM SENİ ELLERE 7. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Vermem Seni Ellere dizisinin 7. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.