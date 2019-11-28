Versace dava açtı! Jennifer Lopez'in ikonik elbisesini taklit eden Fashion Nova sert kayaya çarptı

Daha çok ünlülerin dikkat çeken kıyafetlerini taklit ederek adını duyuran Amerikan merkezli Fashion Nova şirketi bu kez sert kayaya çarptı.

Daha önce Kim Kardashian'ın Hollywood Güzellik Ödülleri'nde giydiği kıyafeti kopyalayan ve 50 dolara satışa sunan firma Kardashian'dan sert yorumlar almıştı.

Firma bu kez de, Jennifer Lopez'in ikonik Versace elbisesinin benzerini satışa koydu ancak davalık olmaktan kurtulamadı.

Dava dosyasında Versace, Fashion Nova’yı 'En ünlü ve tanınan tasarımlarının, markasının, sembollerinin ve diğer korunan unsurlarının kasıtlı olarak taklit ve imitasyonlarını satmakla' suçladı. “Fashion Nova’nın, Versace’nin popülaritesini kasıtlı bir çaba ile kendi çıkarı için kullandığı ve Versace markasının saygınlığını ve iş itibarını sömürdüğü” ifadelerine yer verildi.

Versace’nin hukuk takımı tarafından mahkemeye sunulan dosyada, “Versace, Fashion Nova’nın dünyaca ünlü başka bir tasarımcıya ait eserleri kopyalamaya yönelik en son utanmaz girişimine son vermeye çalışıyor” denildi.