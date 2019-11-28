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Versace dava açtı! Jennifer Lopez'in ikonik elbisesini taklit eden Fashion Nova sert kayaya çarptı

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Jennifer Lopez'in ikonik yeşil Versace elbisesi o kadar çok taklit edildi ki artık moda devi elbiseyi taklit edenlere dava açacak. Bunlardan biri de Amerikan merkezli Fashion Nova şirketi. Dava dosyasına göre Versace, Fashion Nova’yı 'En ünlü ve tanınan tasarımlarının, markasının, sembollerinin ve diğer korunan unsurlarının kasıtlı olarak taklit ve imitasyonlarını satmakla' suçladı.

Versace dava açtı! Jennifer Lopez'in ikonik elbisesini taklit eden Fashion Nova sert kayaya çarptı

Daha çok ünlülerin dikkat çeken kıyafetlerini taklit ederek adını duyuran Amerikan merkezli Fashion Nova şirketi bu kez sert kayaya çarptı.

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Daha önce Kim Kardashian'ın Hollywood Güzellik Ödülleri'nde giydiği kıyafeti kopyalayan ve 50 dolara satışa sunan firma Kardashian'dan sert yorumlar almıştı.

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Firma bu kez de, Jennifer Lopez'in ikonik Versace elbisesinin benzerini satışa koydu ancak davalık olmaktan kurtulamadı.

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Dava dosyasında Versace, Fashion Nova’yı 'En ünlü ve tanınan tasarımlarının, markasının, sembollerinin ve diğer korunan unsurlarının kasıtlı olarak taklit ve imitasyonlarını satmakla' suçladı. “Fashion Nova’nın, Versace’nin popülaritesini kasıtlı bir çaba ile kendi çıkarı için kullandığı ve Versace markasının saygınlığını ve iş itibarını sömürdüğü” ifadelerine yer verildi.

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Versace’nin hukuk takımı tarafından mahkemeye sunulan dosyada, “Versace, Fashion Nova’nın dünyaca ünlü başka bir tasarımcıya ait eserleri kopyalamaya yönelik en son utanmaz girişimine son vermeye çalışıyor” denildi.

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Dava ile Versace, Fashion Nova’yı ticari marka ihlali, telif hakkı ihlali ve ticari kıyafet ihlaliyle suçluyor ve maddi tazminat talep ediyor. İddialara göre maddi tazminat talebi 90 bin dolar.

19 YIL SONRA TEKRAR GİYDİ

Lopez, ikonik Versace elbisesini ilk olarak 2000 yılında Grammy Ödülleri’nde giymişti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, aynı kıyafeti 19 yıl sonra yeniden eylül ayında Milano Moda Haftası’nda giyerek podyumda yürümüştü.

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Jennifer Lopez Versace Versace ikonik yeşil elbise Fashion Nova

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kıyafetlerde biraz kumaş sıkıtısı var gibi...
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