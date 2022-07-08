Veterinere cinsel saldırı davası! Profesörün tutuklamaya itirazına ret

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.’nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

9 YIL HAPİS VE TUTUKLAMA KARARI

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Haziran’daki karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, suçu işlediği kanaati ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlardan ise sanığın beraatına karar verildi. Mahkeme, kararla birlikte Bilgili’nin tutuklanmasına da hükmetti. Sanık Serkan Durmaz ile Hüseyin Şenyurt'un ise tüm suçlardan beraatine karar verildi.

KAÇMA ŞÜPHESİ NEDENİYLE RET

Kararın ardından Bilgili’nin avukatı Hatice Çağlar, Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek, tutukluluğa itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, kararın kesinleşmesi halinde öngörülen ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda böyle bir ceza tehdidi karşısında sanığın kaçma şüphesi bulunduğu ve suçun işlendiği yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi. Bu kararın ardından Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 3 sanık yönünden verilen hükmün gerekçesinin açıklanması bekleniyor.

(DHA)

