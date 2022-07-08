HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Veterinere cinsel saldırı davası! Profesörün tutuklamaya itirazına ret

Veterinere cinsel saldırı davası! Profesörün tutuklamaya itirazına ret

08.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında meydana gelen olayda veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, iddiaya göre meslektaşı Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunmuş ve tutuklandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Davanın 22 Haziran’daki karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, suçu işlediği kanaati ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte Bilgili’nin tutuklanmasına da hükmetti. Bilgili'nin, tutuklama kararına yaptığı itiraz, suç şüphesinin olması nedeniyle reddedildi.

Veterinere cinsel saldırı davası! Profesörün tutuklamaya itirazına ret

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.’nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

9 YIL HAPİS VE TUTUKLAMA KARARI

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Haziran’daki karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, suçu işlediği kanaati ile 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlardan ise sanığın beraatına karar verildi. Mahkeme, kararla birlikte Bilgili’nin tutuklanmasına da hükmetti. Sanık Serkan Durmaz ile Hüseyin Şenyurt'un ise tüm suçlardan beraatine karar verildi.

Screenshot_4

KAÇMA ŞÜPHESİ NEDENİYLE RET

Kararın ardından Bilgili’nin avukatı Hatice Çağlar, Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek, tutukluluğa itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, kararın kesinleşmesi halinde öngörülen ceza miktarı göz önünde bulundurulduğunda böyle bir ceza tehdidi karşısında sanığın kaçma şüphesi bulunduğu ve suçun işlendiği yönünde kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi. Bu kararın ardından Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce 3 sanık yönünden verilen hükmün gerekçesinin açıklanması bekleniyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan görüntü! Görenler büyük şaşkınlık yaşadıKorkutan görüntü! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması! 'Güçler dengesi' dedi ve ekledi...ABD'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten 'Türkiye' açıklaması! 'Güçler dengesi' dedi ve ekledi...
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacakŞehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak
Anahtar Kelimeler:
veteriner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Zamlı maaşlar bugün hesaplarda!

Zamlı maaşlar bugün hesaplarda!

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Partilerin oy oranında dikkat çeken değişim!

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

Erzincan'da vahşet! Kafasına taşla vurup...

İlginizi Çekebilir

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Marburg humması alarmı! Gana'da iki kişi hayatını kaybetti

Marburg humması alarmı! Gana'da iki kişi hayatını kaybetti

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.