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Victoria Beckham, 10 yıl sonra kendi adını taşıyan çantanın içine girdi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.09.2018 10:13 | Son Güncelleme

Moda tasarımcısı, Victoria Beckham, Nisan 2008'de Marc Jacobs'ın reklam kampanyasında yer aldığında, moda kariyerine daha yeni başlamıştı. Dev Marc Jacobs poşetlerinin içinde poz verdiği anlar ise ikon haline gelmiş o dönemde çok konuşulmuştu. Beckham 10 yıl sonra bu kez kendi giyim markası için aynı pozları verdi.

Victoria Beckham, 10 yıl sonra kendi adını taşıyan çantanın içine girdi

Moda sektöründe on yıl nasıl kutlanır? Victoria Beckham için cevap, 10 yıl öncesine ait ikonik bir kampanyanın yeniden yaratılmasında yatıyor.

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Victoria Beckham, moda endüstrisinde on yıl süren koşusunu, Marc Jacobs'la ikonik hale gelmiş pozlarıyla kutladı. Juergen Teller’e, Victoria Beckham yazılı çantalarla poz veren Beckham, kampanyası için, 'Bu sezon markamın 10. yıl dönümünü kutlanıyor! Marc Jacobs, on yıl önce bir alışveriş çantasından çıkmamı sağladığında, moda endüstrisine yolculuğumun başlangıcıydı. Umarım hikayemi paylaşarak moda ile ilgilenen diğer insanlara ilham veririm ve onları sıkı çalışırlarsa hayallerinin gerçekleşeceğine inandırım' notunu düştü.

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''Marc Jacobs, on yıl önce bir alışveriş çantasından çıkmamı sağladıktan sonra moda yolculuğum başladı'' diyen Victoria verdiği röportajda şöyle konuşuyor: Bu pozlar, Juergen Teller tarafından komik, ironik ve zekice bir şekilde yakalandı. Ve ilk çıkış koleksiyonumuzu sunmak üzereyken ortaya çıktı. Son on yıldaki hikayeyi, reklamı yeniden gözden geçirmek çok zekice bir hareketti. Marc, çekimi yeniden yaratmak için bana ilham verdi ve Juergen benimle tekrar işbirliği yapmayı kabul etti, ki bu da inanılmazdı.”

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Beckham 10. yıla özel olarak hazırladığı ve sınırlı sayıda çıkan tişörtlerini de 115 Euro yani 860 TL'ye satışa çıkardı.

Victoria Beckham bu fotoğrafları Instagram hesabına yüklediğinde ise, kampanyayı destekleyen mesajların yanında olumsuz yorumlar da aldı.

Beckham için, ''itfaiyeyi çağırın bir çantanın içine sıkışmış durumda. Oldukça komik, kendine güldürdü '' yorumları yapıldı.

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Beckham'ın bir döneme damga vuran Marc Jacobs pozları da böyleydi.

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Anahtar Kelimeler:
Victoria Beckham Marc Jacobs

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