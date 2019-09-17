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Victoria Beckham'ın bakım sırrı avokado! Peki diğer Hollywood yıldızlarının güzellik rutinlerinde neler var?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

Hollywood ünlüleri kozmetik teknolojilerinde genel olarak en yeni buluşları test eden, dünyanın geri kalanının sadece hayalini kurduğu tüm modern güzellik uygulamalarına erişen ilk kişiler olmalarıyla biliniyor. Ancak, bazen onların güzellik sırları, garip maddeler veya sıra dışı teknikler içerdiklerinden sıradan insanlara oldukça garip gelebiliyor. Bu haberde belki de en normal güzellik sırrı moda tasarımcısı Victoria Beckham'a ait olabilir. İşte ünlülerin garip bakım sırları.

Hemen hemen her kadın Instagram'da ya da YouTube'da birçok güzellik bloğunu takip ediyor ve eğitici videolardan birçok şey öğreniyor. Kolayca erişilebilen bu bilgilerle, neredeyse her şeyi öğrendiğimizi düşünüyoruz. Ancak ünlülerin sırlarını okuyunca bilmediğiniz birçok şey olduğunu öğreneceksiniz.

KİMİ SÜLÜK, KİMİ DE YILAN ZEHİRİ KULLANIYOR

Her zaman makyajlı ve bakımlı görünmek zorunda olan Hollywood'un ve podyumun yıldızlarının cildi nasıl bu kadar kusursuz kalabiliyor? Ünlü Hollywood yıldızı Demi Moore güzellik rutininde sülük kullanırken, ABD'li şarkıcı Fergie yılan zehirinden vazgeçemiyor. Belki de bu listede moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın kullandığı avokado formülü normal karşılanabilir.

Sizin için Hollywood ünlülerinin güzellik uğruna yaşadıkları tuhaf ve bağımlı oldukları eğilimleri bir araya getirdik. İşte Victoria Beckham gibi cilt ve bakım sırlarını paylaşan ünlü isimler....


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