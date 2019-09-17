Victoria Beckham'ın bakım sırrı avokado! Peki diğer Hollywood yıldızlarının güzellik rutinlerinde neler var?

Hemen hemen her kadın Instagram'da ya da YouTube'da birçok güzellik bloğunu takip ediyor ve eğitici videolardan birçok şey öğreniyor. Kolayca erişilebilen bu bilgilerle, neredeyse her şeyi öğrendiğimizi düşünüyoruz. Ancak ünlülerin sırlarını okuyunca bilmediğiniz birçok şey olduğunu öğreneceksiniz.

KİMİ SÜLÜK, KİMİ DE YILAN ZEHİRİ KULLANIYOR

Her zaman makyajlı ve bakımlı görünmek zorunda olan Hollywood'un ve podyumun yıldızlarının cildi nasıl bu kadar kusursuz kalabiliyor? Ünlü Hollywood yıldızı Demi Moore güzellik rutininde sülük kullanırken, ABD'li şarkıcı Fergie yılan zehirinden vazgeçemiyor. Belki de bu listede moda tasarımcısı Victoria Beckham'ın kullandığı avokado formülü normal karşılanabilir.

Sizin için Hollywood ünlülerinin güzellik uğruna yaşadıkları tuhaf ve bağımlı oldukları eğilimleri bir araya getirdik. İşte Victoria Beckham gibi cilt ve bakım sırlarını paylaşan ünlü isimler....



